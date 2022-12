France-Maroc: Kolo Muani raconte son but 44 secondes après son entrée en jeu

Randal Kolo Muani a permis à l’équipe de France de faire le break contre le Maroc ce mercredi en demi-finale de Coupe du monde 2022 (2-0) seulement 44 secondes après son entrée en jeu. Après la rencontre, l’attaquant tricolore est revenu sur ce but express.

C’est ce qu’on appelle un coaching gagnant. Ce mercredi soir, lors de la demi-finale de Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc (2-0), Randal Kolo Muani a permis à l'équipe de France de faire le break en trouvant le chemin des filets… seulement 44 secondes après son entrée en jeu.

À la 79e minute, l'attaquant de 24 ans a surgi au second poteau comme un renard des surfaces pour placer son pied et porter le score à 2-0 après un petit numéro de Kylian Mbappé dans la surface marocaine.

"J'ai bien fait de suivre Kylian"

"C’est une attaque qui se passe côté gauche entre Kylian et Marcus (Thuram). Je les ai suivis et j’ai bien senti le coup pour la mettre au fond", a raconté l’ancien joueur du FC Nantes en zone mixte après la rencontre au micro de RMC. "J’ai bien fait de suivre Kylian, car c’est lui qui fait tout le travail. Je peux être fier de mon positionnement", a-t-il ajouté sur TF1.

Il s’agit du troisième but le plus rapide inscrit par un remplaçant dans l'histoire de la Coupe du monde, selon Opta. L'Uruguayen Richard Morales (2002) et le Danois Ebbe Sand (1998) avaient fait la différence en 16 secondes.

Apparu pour la première fois avec l'équipe nationale en septembre 2022, lors de la défaite 2-0 contre le Danemark en Ligue des nations, Randal Kolo Muani honorait sa quatrième sélection ce mercredi soir contre le Maroc. Et il l’a fait de la plus belle des manières.