France-Maroc: Deschamps révèle qu’il a fait entrer Kolo Muani… en partie parce que Coman était malade

En faisant entrer Randal Kolo Muani, buteur au bout de seulement 44 secondes ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe du monde 2022 contre le Maroc (2-0), Didier Deschamps a opéré un choix gagnant. Après la rencontre, le sélectionneur des Bleus a expliqué que le choix de l’ancien Nantais était notamment dû à une petite forme de Kingsley Coman.

C’est la belle histoire de cette demi-finale de Coupe du monde 2022. Ce mercredi soir, Randal Kolo Muani a permis à l’équipe de France de faire le break contre le Maroc (2-0) seulement 44 secondes après son entrée en jeu. A l’issue de la qualification des Bleus, Didier Deschamps a révélé qu’il avait décidé de lancer l’ancien Nantais notamment parce que Kingsley Coman était malade, comme Dayot Upamecano et Adrien Rabiot.

>> Revivez France-Maroc (2-0)

"C’était Kingsley Coman qui rentrait, mais lui aussi a ressenti un peu de fébrilité dans l’après-midi, a indiqué le sélectionneur des Bleus. C’est aussi parce que Kolo Muani a une qualité de course qui est un petit plus importante. C’est un bon exemple pour tous les autres joueurs qui n’ont pas été utilisés et qui peuvent être décisifs."

Deschamps compare Kolo Muani... à Eder

Voir Kolo Muani être décisif alors qu’il n’avait disputé que 90 minutes lors du troisième match de poule contre la Tunisie a rappelé des souvenirs à Didier Deschamps. Le technicien français a en effet dressé le parallèle entre l’attaquant tricolore… et Eder, buteur lors de la finale de l’Euro 2016 entre la France et le Portugal en prolongation (0-1).

"Je m’en rappelle d’un qui n’avait pas joué une seule seconde (13 minutes, ndlr) pendant un certain championnat d’Europe et qui était rentré un soir de finale. Et vous savez comment ça s’est fini… Voilà, tant mieux pour Kolo et surtout pour le groupe”, a conclu Deschamps."