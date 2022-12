France-Argentine: ces joueurs qui vont se retrouver face à face en finale, quatre ans après le match fou de 2018

L’équipe de France et l’Argentine s’affronteront dimanche en finale du Mondial 2022 au Qatar. Il y a un peu plus de quatre ans, pendant la Coupe du monde 2018 en Russie, les Bleus avaient dominé l’Albiceleste en huitième de finale (4-3) et plusieurs joueurs sont toujours bien présents des deux côtés.

Tiens, tiens, comme on se retrouve. Un peu plus de quatre ans après un huitième totalement fou en Russie (4-3), l’équipe de France défiera l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar ce dimanche (dès 16h en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport). L’Albiceleste a tranquillement dominé la Croatie (3-0), alors que les coéquipiers de Kylian Mbappé sont venus à bout du Maroc (2-0) pour se qualifier.

Si Benjamin Pavard avait choqué la planète foot lors du duel entre les deux sélections avec un but fabuleux, le défenseur devrait prendre place sur le banc pour les retrouvailles sur la pelouse du stade Lusail. A l’image du latéral droit tricolore, plusieurs joueurs figuraient déjà sur la feuille de match lors du choc remporté par les Bleus à Kazan.

>> France-Maroc (2-0)

Mbappé avait volé la vedette à Messi

Sans surprise, le duel entre Kylian Mbappé et Lionel Messi va enflammer les supporters français et argentins avant la finale. En Russie, les deux attaquants du PSG se trouvaient déjà sur le terrain mais leur statut n’était pas le même. Déjà star planétaire, l’Argentin était attendu au tournant face au prodige tricolore.

Mais en fin de compte, le Français avait éclipsé son rival en obtenant un penalty en début de rencontre, puis en inscrivant un doublé en moins de cinq minutes pour donner un avantage définitif aux Bleus. En 2022, les deux phénomènes se retrouvent encore en concurrence et sont même à égalité avant la finale pour le titre de meilleur buteur du Mondial.

Cinq titulaires chez les Bleus, trois côté argentin

Plusieurs autres tauliers de l’équipe de France sont également de la partie avec le gardien le plus capé de la compétition: Hugo Lloris ou les autres cadres du groupe dirigée par Didier Deschamps: Raphaël Varane, Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Au total, cinq titulaires de 2022 avaient déjà joué le huitième de finale.

Dans le camp d’en-face, ils ne sont plus que trois titulaires de 2018 encore alignés par Lionel Scaloni au Qatar. Outre Lionel Messi, le Lyonnais Nicolas Tagliafico et le central Nicolas Otamendi font aussi partie des valeurs sûres de l’Albiceleste en défense. Auteur d’un but superbe en Russie, Angel Di Maria se contente pour le moment d’un rôle de remplaçant en 2022 et s’est contenté de seulement huit minutes de jeu lors de la phase à élimination directe.

Du changement sur les bancs

Outre 'Fideo' qui cire le banc argentin ces derniers jours, Paulo Dybala est aussi remplaçant du côté de l’Albiceleste…comme en 2018 où la 'Joya' n’était pas sur le terrain comme Marcos Acuña. Gardien de l’Argentine en Russie, le vétéran Franco Armani se retrouve doublure d’Emiliano Martinez cette année. A l’inverse de Benjamin 'second poteau' Pavard, Ousmane Dembélé a intégré le onze de Didier Deschamps au Qatar après avoir été remplaçant en 2018 contre la sélection sud-américaine.

Steve Mandanda et Alphonse Areola vont, eux aussi, assister à la finale depuis le banc de touche… comme lors du précédent match face à l’Argentine. Titulaire il y a quatre ans au poste de latéral gauche, Lucas Hernandez ne jouera pas la finale à cause de sa grosse blessure contractée lors de l’entrée en lice des Bleus contre l’Australie. A la place, son frère Théo le suppléera… quand un Hernandez en chasse l’autre. Reste désormais à espérer la même issue pour l’équipe de France qu’en 2018: la victoire.