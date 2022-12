France-Maroc: l'incroyable stat défensive de Mbappé depuis le début de la Coupe du monde

Efficace devant le but, Kylian Mbappé l'est plutôt. Défensivement en revanche, l'attaquant des Bleus se montre très peu impliqué concernant les tâches défensives depuis le début de la Coupe du monde, avec une étonnante statistique. Ce qui pourrait correspondre à une consigne du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.

C’est bien connu, la meilleure défense c’est l’attaque. Ça, Kylian Mbappé l’a parfaitement compris dans cette Coupe du monde, négociée d’une main de maître dans le domaine offensif. Avec cinq réalisations en six rencontres – un but contre l’Australie, deux doublés face à au Danemark et la Pologne –, un bilan bonifié de deux passes décisives, le numéro 7 de l’équipe de France livre une partition personnelle détonante. Il est co-meilleur buteur du tournoi avec Lionel Messi, qu'il retrouvera dimanche en finale.

Moins d'une action défensive tous les cinq matchs

Mais cela n’a peut-être pas échappé aux observateurs, Mbappé ne s’applique presque jamais à revenir pour défendre sur son côté gauche. Une tendance à nouveau observée mercredi soir en demi-finale contre le Maroc. Son absence de velléités défensives a été illustrée par les chiffres grâce à Opta, qui révèle que Kylian Mbappé effectue en moyenne 0,19 action défensive par 90 minutes au Mondial. Consigne de Didier Deschamps? C'est possible.

Ce qui fait moins d’une action défensive toutes les cinq rencontres (477 minutes). C’est moins que tout autre joueur de champ sur cette édition ayant joué au minimum 150 minutes. A titre de comparaison, Lionel Messi présente lui un bilan équivalent de neuf actions défensives en 570 minutes, soit 1,42 action défensive toutes les 90 minutes.