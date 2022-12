France-Maroc: Mbappé, Thuram... cet ajustement tactique qui a tout changé à gauche

La France a beaucoup subi sur le côté gauche mercredi face au Maroc (2-0), en demi-finale de la Coupe du monde, en l’absence d’Adrien Rabiot et de repli défensif de Kylian Mbappé. Avant le coaching réussi de Didier Deschamps, qui a fait entrer Marcus Thuram.

L’équipe de France n’a jamais été totalement sereine mercredi malgré sa victoire sur le Maroc (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde. Faute de se mettre à l’abri sur leurs grosses situations en première période (Giroud 17e, 36e), les Bleus ont subi une bonne partie de la rencontre. Ils ont particulièrement souffert sur leur côté gauche en deuxième période face à Achraf Hakimi et Hakim Ziyech.

L’absence d’Adrien Rabiot, malade, dans l’entrejeu a pesé, Youssouf Fofana colmatant moins les espaces. Les très faibles replis de Kylian Mbappé ont aussi fragilisé l’équilibre précaire sur ce côté où Théo Hernandez a peiné à contenir toutes les vagues adverses. Ibrahima Konaté l’a suppléé plusieurs fois en coupant des ballons dans son dos. Et Didier Deschamps a rappelé plusieurs fois à l’ordre le Milanais. Il s’est aussi entretenu avec Kylian Mbappé dans le courant de la première période.

Griezmann aurait invité Deschamps à corriger le déséquilibre à gauche

Il a finalement décidé d’agir à 25 minutes de la fin de la rencontre en lançant Marcus Thuram à la place d’Olivier Giroud, déplaçant Mbappé dans l’axe. Tout a alors changé. La présence du fils de Lilian dans le couloir gauche a stabilisé le secteur. Selon L’Equipe, cet ajustement aurait notamment été soufflé par Antoine Griezmann qui "s’est mué en coach quand il a perçu le déséquilibre à gauche", indique le journal.

Le milieu de terrain, à l’activité débordante, a d’ailleurs publiquement félicité l’apport de Thuram à l’issue de la rencontre. "Les Marocains m'ont impressionné, ils ont très bien travaillé tactiquement, défensivement, offensivement, a-t-il expliqué en zone mixte. Ils savent ce qu’ils font. Après la pause, ils nous ont posé énormément de problèmes. Le coach s'en est rendu compte et a fait un changement en mettant Marcus à gauche. Ça nous a fait du bien parce qu’on avait plus de monde sur ce côté pour aider Theo à défendre." Avec un sous-entendu en direction de Kylian Mbappé et sa faible appétence pour défendre.

"Marcus (Thuram) a obligé cette équipe marocaine à reculer", a remarqué Deschamps

"Les choix sont forcément tactiques, a rappelé Deschamps sans pointer du doigt aucun de ses joueurs. Quand on fait entrer un joueur, on modifie le placement. Même si on leur a concédé certaines libertés sur le côté gauche, on aurait aussi pu les punir en première mi-temps, en deuxième aussi même si on n’a pas eu l’opportunité. Marcus a cette capacité d’être un appui et d’amener de la profondeur, de permettre à Kylian de faire moins d’effort et d’être tout aussi dangereux en étant dans l’axe. Il y avait un équilibre, je voyais bien. Olivier a joué il y a quatre jours, il y a de la fatigue et il a pris un coup sur le genou d’entrée. Quand je fais entrer des remplaçants, c’est pour être mieux, empêcher l’adversaire d’être dangereux. Et quand Marcus est entré, il a beaucoup amené sur le flanc gauche avec ses capacités et sa puissance. Il a obligé cette équipe marocaine à reculer."

La manière de défendre en finale face à l'Argentine sera vite étudiée en espérant un retour Adrien Rabiot, stabilisateur de ce côté gauche. "Dès demain (jeudi), on parlera, a conclu Griezmann. On verra ce qu’on peut faire, où on peut leur faire mal, comment défendre."