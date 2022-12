France-Maroc: la belle image de la complicité ente Mbappé et Hakimi juste avant de rentrer sur la pelouse

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi nous ont offert un beau moment de complicité juste avant de rentrer sur la pelouse du Al Bayt Stadium, ce mercredi soir lors de la demi-finale de Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc.

La rencontre entre les deux hommes, coéquipiers au Paris Saint-Germain et extrêmement proches, était attendue. Ce mercredi soir, juste avant d’entrer sur la pelouse du Al Bayt Stadium pour la demi-finale de Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé ont eu une longue étreinte dans le couloir à la sortie des vestiaires.

Tout sourire, l’attaquant français et le latéral des Lions de l’Atlas se sont checkés avant de se prendre dans les bras. Pendant plusieurs secondes, les deux hommes ont échangé quelques mots.

La belle image de Mbappé et Hakimi dans le couloir des vestiaires © TF1

Mbappé: "Il faudra que je détruise mon ami"

Tous les deux du même âge (ils sont nés fin 1998), Achraf Hakimi et Kylian Mbappé partagent de nombreux centres d’intérêt en commun et se sont régulièrement mis en scène en train de jouer aux jeux vidéo, en particulier à Fifa. Leur relation n’a cessé de se renforcer au fil des mois passés au PSG.

Proches sur le terrain et en dehors, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi avaient prévu de s’affronter pendant la Coupe du monde 2022. Au moment où la France et le Maroc ont décroché leur billet pour les demi-finales, une séquence datée du début d'année est ressortie sur les réseaux.

"Nous sommes ici à l’Education City Stadium, expliquait alors le buteur des Bleus en anglais. 40 000 personnes peuvent venir ici. France-Tunisie, j’espère que nous allons gagner. Et après nous jouerons contre le Maroc." L’attaquant d’enchaîner en regardant Achraf Hakimi droit dans les yeux et avec un large sourire: "Il faudra que je détruise mon ami." Mbappé a 90 minutes pour tenir sa promesse.