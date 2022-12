Coupe du monde 2022: combien vont toucher les clubs de Ligue 1 en indemnités pour leurs joueurs au Mondial

La Fifa a mis en place un programme d’indemnisation des clubs pour compenser la mise à disposition de leurs joueurs pour la Coupe du monde 2022. Le PSG, Marseille, Monaco ou Rennes sont parmi les mieux indemnisés.

S’ils comptent récupérer leurs joueurs au plus vite en pensant à la reprise de la Ligue 1, certains clubs espèrent aussi une issue la plus heureuse possible pour les internationaux. La Fifa a prévu un programme d’indemnisation pour les équipes ayant mis leurs joueurs à disposition pour la compétition. Une enveloppe de près de 200 millions d’euros a été allouée par l’instance pour dédommager 416 équipes, comme en 2018.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

Dans le détail, le programme accorde environ 9.500 euros par jour que le joueur passe en équipe nationale, comprenant les entraînements. La Fifa garantit ainsi une indemnisation 170.000 euros minimum par joueur aux clubs. Les chiffres montent en fonction du parcours des équipes nationales. Ce montant garantit atteint environ 210.000 euros par joueur en cas de huitièmes de finale, 265.000 euros en quarts, un peu plus de 300.000 euros en demi-finale et 350.000 en finale. Ces chiffres s’appliquent à chaque joueur sélectionné quel que soit leur temps de jeu. La Fifa indemnisera également tous les clubs dont les joueurs ont pris part aux matchs de leur équipe nationale lors des deux années précédant la Coupe du monde.

Le PSG pourrait toucher plus de 3,5 millions d'euros

Avec onze joueurs engagés lors de ce mondial, le PSG est le club le plus représennté de Ligue 1 et logiquement celui qui recevra le plus d’indemnités, même si elles ne compenseront pas les énormes salaires des stars parisiennes. En se basant sur les montants garantis, Paris touchera au moins 2,81 millions d’euros. La note finale sera plus élevée puisque Paris aura au moins un joueur en finale (Mbappé ou Hakimi) voire deux avec Messi si l’Argentine se qualifie.

Avec deux joueurs en finale, le total s’élèvera à 3,51 millions d’euros (ce qui représente environ 0,8% de la masse salariale estimée en 2020). Le club touchera aussi une part sur Angel Di Maria, qui a participé à des matchs avec l’Argentine les deux saisons précédentes avant son départ l’été dernier. Dans son programme, la Fifa ne précise par les règles pour les joueurs prêtés.

Avec huit internationaux, Rennes devrait toucher au minimum 1,62 million d’euros. Une somme qui augmentera si Lovro Majer et/ou Steve Mandanda vont en finale. Selon les estimations, Monaco (6 joueurs du Mondial) devrait toucher 1,36 million d’euros minimum en attendant une issue heureuse pour Axel Disasi et Youssouf Fofana. Marseille (5 internationaux) devrait recevoir 1,11 million d’euros. Avec deux joueurs marocains (Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi), Angers va recevoir une indemnisation d’au moins 600.000 euros (700.000 en cas de finale du Maroc), alors que Brest sera récompensé avec 300.000 euros (350.000 si le Maroc va en finale).

Les montants garantis versés aux clubs par joueur sur la Coupe du monde

Phase de groupe: 170.000 euros

8es de finale: 210.000 euros

Quarts de finale: 265.000 euros

Demi-finales: 300.000 euros

Finale: 350.000 euros