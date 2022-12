Maroc-Portugal: performance colossale des Lions de l'Atlas, première équipe africaine en demie du Mondial

Immense exploit du Maroc, qui élimine le Portugal en quart de finale de la Coupe du monde (1-0) après avoir fait chuter l'Espagne (0-0, 3-0 t.a.b). Le Maroc devient la première sélection africaine de l'histoire en demi-finale du Mondial.

Le Maroc de Regragui écrit l'histoire. Pour la première fois de la grande histoire de la Coupe du monde, une équipe africaine disputera une demi-finale. Après avoir créé la sensation contre l'Espagne en huitième de finale (0-0, 3-0 t.a.b), les Lions de l'Atlas font tomber le Portugal (1-0) grâce à un but d'En-Nesyri.

En-Nesyri profite de l'erreur de Costa

Pour le premier quart de finale de son histoire, le Maroc se montre sans complexe, malgré les absences de deux de ses cadres, Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui, et l’incertitude autour d’un autre défenseur central, Romain Saiss, finalement sorti sur civière avant l’heure de jeu. Portés par des sorties de balles rapides et une technique toujours aussi impeccable, les Lions de l’Atlas sont les plus dangereux dans le premier acte.

Si Yassine Bounou est aussi sollicité, le gardien marocain, héros de la qualification face à l’Espagne, ne tremble pas, contrairement à son homologue Diogo Costa dans l’autre but. Sur un centre de Yahya Attiah-Allah, Youssef En-Nesyri devance la mauvaise sortie du gardien portugais pour placer une tête piquée qui termine dans le but vide (42e). L’attaquant du FC Séville, qui n’a pas encore marqué cette saison en Liga, inscrit son 3e but en Coupe du monde (le 2e dans cette édition), record de sa sélection. Le Maroc prend l’avantage juste avant la pause.

L'entrée de Ronaldo ne change rien

À la reprise du jeu, Costa est encore mis à contribution, et sort du poing pour repousser un coup franc menaçant de Ziyech (49e). Fernando Santos en a assez vu et décide de faire immédiatement entrer Cristiano Ronaldo, une nouvelle fois laissé sur le banc au profit de Gonçalo Ramos, puis Rafael Leao et Vitinha. Le Portugal monte alors en pression et des vagues blanches déferlent sur le surface de Bounou.

Bruno Fernandes place par exemple un missile juste au-dessus (64e), quelques instants après une tête menaçante de Ramos (58e) dans un très gros temps-fort de la Seleçao. Comme au tour précédent face à l’Espagne, le Maroc reste replié et compte encore sur son gardien pour tenir bon. Joao Félix le fait briller, d’une superbe envolée sous sa barre (83e).

Un seul but encaissé par le Maroc depuis le début du Mondial, un CSC

Malgré 74% de possession et des ultimes tentative de Ronaldo, qui bute à son tour sur Bounou (90e+1), et Pepe, qui manque le cadre de la tête (90e+7) le Portugal ne parvient pas à faire craquer des Lions de l'Atlas qui tiennent sur un fil. Walid Cheddira, entré à la 65e, laisse même ses partenaires à dix (90e+3) pour les dernières minutes d'un temps additionnel étouffant après deux cartons jaunes récoltés coup sur coup. Aboukhlal manque même une balle de match en contre (90e+6).

Walid Regragui, qui était déjà le premier sélectionneur africain à disputer un quart de finale de Coupe du monde, écrit donc encore plus l'histoire, alors qu'il a pris son poste il y a quelques semaines seulement. Le Maroc arrive en demi-finale en ayant pris un seul but dans la compétition, un contre-son-camp d'Aguerd lors de la victoire face au Canada (2-1). Le prochain adversaire des Lions de l'Atlas pour une place est finale, la France ou l'Angleterre, est prévenu.