France-Tunisie: encore une grosse audience pour les Bleus

Malgré sa programmation en milieu d’après-midi et l’absence de réel enjeu, le match de l’équipe de France face à la Tunisie (0-1) mercredi en Coupe du monde a encore signé un joli score d’audience.

L’équipe de France continue de rassembler devant le petit écran. Selon les chiffres de Médiamétrie, 8,84 millions de téléspectateurs ont regardé sur TF1 le match entre les Bleus et la Tunisie (0-1), mercredi lors de la dernière journée des poules de la Coupe du monde. Ce qui représente 61,7% de part d’audience sur l’ensemble du public âgé de 4 ans et plus (64,4% pour les Français de moins de 50 ans).

Un gros score malgré la programmation un après-midi en pleine semaine (coup d’envoi à 16h un mercredi) et l’absence de réel enjeu puisque les Bleus étaient déjà qualifiés et quasiment assurés de la première place. Même la large rotation opérée par Didier Deschamps (neuf changements et les stars Mbappé, Griezmann, Dembélé ou Lloris sur le banc) n’a pas rafraichi les supporters français, pourtant peu gâtés par le spectacle proposé.

Ce chiffre est moins élevé que les deux premières rencontres des hommes de Didier Deschamps lors de la Coupe du monde. Celles-ci présentaient un plus gros enjeu et se disputaient à des horaires bien plus abordables. La victoire face à l’Australie (4-1) en ouverture avait été suivie par 12,53 millions de téléspectateurs (48,1% de part d’audience, le coup d’envoi était programmé un mardi soir à 20h). Celle face au Danemark (2-1) a rassemblé 11,59 millions de personnes (62,8% de part d’audience, coup d’envoi un samedi à 17h). Ces chiffres ne contiennent pas ceux de beIN Sports, diffuseur intégral du Mondial, qui ne communique pas ses audiences.

L'incroyable couac de TF1

La rencontre entre la France et la Tunisie (0-1) s’est conclue dans la confusion totale sur le terrain et les écrans. Alors que les Bleus avaient égalisé au bout du temps additionnel par Antoine Griezmann, le but a finalement été annulé par l’arbitre après le coup de sifflet de final… et après que TF1 ait rendu l’antenne sur le score de 1-1. Pendant la publicité, le score a finalement été ramené à 1-0 en faveur de la Tunisie. La chaîne a présenté ses excuses à ses téléspectateurs dans un communiqué.