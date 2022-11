France-Danemark: les Bleus réalisent un nouveau carton d’audience

L’équipe de France continue de mobiliser les foules dès la phase de poules. La victoire face au Danemark (2-1) a mobilisé 11,59 millions de téléspectateurs devant leur écran sur TF1, avec une très grosse part d’audience.

L’intérêt autour de l’équipe de France ne se dément pas lors de cette Coupe du monde 2022. Alors qu’un possible boycott de la compétition par certains téléspectateurs, en raison du manquement aux droits humains au Qatar, était évoqué, il ne se ressent pas dans les chiffres d’audience. Samedi, à un horaire (17h) moins favorable que lors de leur entrée en lice, les Bleus ont mobilisé 11,59 millions de téléspectateurs sur TF1 lors de la victoire face au Danemark (2-1). Si ce résultat est en léger retrait par rapport à la première rencontre face à l’Australie, mardi en prime time (12,53 millions), la part d’audience est nettement supérieure avec 62,8% des téléspectateurs devant les Bleus, contre 48,1% mardi.

A noter que ces chiffres ne comportent pas ceux de beIN Sport, l’autre diffuseur des matchs des Bleus, qui ne communique pas ses audiences.

Un joli score pour Argentine-Mexique

Autre signe que l’événement mondial est pour le moment un succès populaire en France, les affiches qui ne concernent pas l’équipe de France présentent également de beaux résultats. Samedi, le choc du groupe C entre l’Argentine et le Mexique (2-0) a terminé la soirée en tête des audiences. 5,74 millions de téléspectateurs ont vibré sur TF1 aux exploits de Lionel Messi qui a maintenu en vie l’Abiceleste dans ce Mondial. Une rencontre qui affiche 27,6% de part d’audience, devant la série Cassandre sur France 3 (3,76M, 18,7%) et le jeu N’oubliez pas les paroles sur France 2 (2,42M, 13,4%).

