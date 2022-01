Infantino rétropédale après ses propos sur les Africains et la Coupe du monde tous les deux ans

Gianni Infantino a effectué mercredi un rétropédalage après son intervention devant le Conseil de l’Europe à Strasbourg mercredi. Le président de la Fifa a tenu à justifier ses mots sur le besoin de donner de l’espoir aux Africains.

Lancé dans une immense bataille pour convaincre les différentes fédérations nationales de soutenir son projet de Coupe du monde tous les deux ans, Gianni Infantino a toujours bénéficié du soutien des pays africains et de la CAF. Néanmoins, le patron de la Fifa a commis une belle boulette avec une prise de parole assez maladroite mercredi, devant le Conseil de l’Europe à Strasbourg. Dans la foulée de son intervention et face à la polémique grandissante, le patron du football mondial a enclenché la marche arrière.

"Estimant que certaines remarques que j’ai faites devant le Conseil de l'Europe plus tôt dans la journée semblent avoir été mal interprétées et sorties de leur contexte, je veux clarifier les choses, a déclaré le dirigeant dans une série de messages publiés sur les réseaux sociaux. Mon message plus général était que tous ceux qui occupent un poste décisionnel ont la responsabilité d’aider à améliorer la situation des gens partout dans le monde."

Infantino: "Un commentaire général"

A l’heure où plusieurs fédérations européennes, et surtout l’UEFA, ne semblent pas emballés par l’idée d’un Mondial tous les deux ans, Gianni Infantino a tenté de jouer sur la corde sensible devant les représentants de l’Europe à Strasbourg. En plus de vouloir donner le meilleur du football au plus grand nombre et notamment aux nations défavorisées, le président de la Fifa s’est lancé dans un plaidoyer en faveur de l’Afrique.

"Nous devons donner aux Africains l'espoir qu'ils n'auront pas à traverser la Méditerranée pour peut-être avoir une vie meilleure ici, avait encore lâché le dirigeant suisse. Nous devons leur donner des opportunités et de la dignité."

Des propos qu’il a nuancé et surtout explicité sur les réseaux sociaux après le début d’une polémique. Le patron du football international a nié un quelconque mépris vis-à-vis des peuples africains dans le football et en-dehors des terrains.

"S’il y a plus d’opportunités disponibles, y compris en Afrique, mais cela n’est certainement pas limité à ce continent, cela devrait permettre aux gens de saisir ces opportunités dans leur propre pays, a encore estimé Gianni Infantino. Il s’agissait d’un commentaire général qui n’était pas directement lié à la possibilité de participer à une Coupe du monde de la FIFA tous les deux ans."