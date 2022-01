"Donner l'espoir aux Africains", l’argument lunaire d’Infantino pour défendre la Coupe du monde tous les deux ans

Gianni Infantino a surpris son auditoire ce mercredi lors d’une prise de parole devant le Conseil de l’Europe à Strasbourg. Le président de la Fifa a défendu son projet de Coupe du monde tous les deux ans... en avançant que cela aiderait les migrants africains.

A quelques mois du Mondial 2022 au Qatar, Gianni Infantino continue de faire le tour de la planète pour défendre son projet de Coupe du monde tous les deux ans. A l’heure où les acteurs du foot sont encore partagés sur le sujet, le président de la Fifa s’est exprimé ce mercredi matin devant le Conseil de l’Europe à Strasbourg.

"Nous voyons le football se développer dans une direction où certains ont tout et la plupart n'ont rien, a lancé le patron du foot mondial dans des propos rapportés par plusieurs médias dont la Cadena Cope. En Europe, la Coupe du monde a lieu deux fois par semaine car les meilleurs joueurs du monde y jouent."

"Donner aux Africains l'espoir qu'ils n'auront pas à traverser la Méditerranée pour peut-être avoir une vie meilleure"

Difficile d’imaginer la Fifa en pourfendeur du capitalisme et Gianni Infantino, qui vient de déménager discrètement au Qatar, en chantre de la justice sociale. Et pourtant, le président de la Fifa a tenu à défendre une Coupe du monde plus inclusive pour les petites nations. Au-delà de la situation de l’Europe, où certains pays ne participent déjà pas aux meilleures compétitions, c’est surtout avec une sortie lunaire sur l’Afrique que le dirigeant de la Fifa a marqué les esprits.

"Nous devons donner aux Africains l'espoir qu'ils n'auront pas à traverser la Méditerranée pour peut-être avoir une vie meilleure ici, a encore lâché Gianni Infantino. Nous devons leur donner des opportunités et de la dignité."

Infantino salue les progrès du Qatar avec les droits de l’homme

Après avoir défendu son projet de réforme du football et de la Coupe du monde, Gianni Infantino a soutenu les organisateurs qatariens face aux critiques. Le Qatar a fait l'objet de nombreuses attaques en raison du nombre de morts sur les chantiers des stades du Mondial 2022.

Plus de 6500 travailleurs immigrés sont morts dans le pays depuis 2010, date de l'attribution de la compétition à l'état du Golfe et le Qatar a été accusé de miniser le nombre de décès directement liés aux chantiers de la Coupe du monde.

"En Europe, il a fallu des siècles et des siècles pour changer. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à changer, a défendu Gianni Infantino ce mercredi. Nous devons maintenir la pression, mais aussi reconnaître qu'il y a eu des changements."