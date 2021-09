L'énorme colère de Rothen sur le Mondial tous les deux ans

Dans "Rothen s’enflamme" ce vendredi sur RMC, Jérôme Rothen a poussé un gros coup de gueule contre le projet de la Fifa d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans. Le gaucher veut d'abord défendre les joueurs face à un calendrier qui s'annoncerait surchargé.

L’émission "Rothen s’enflamme" portait bien son nom ce vendredi sur RMC. L’ancien international tricolore avait des choses à dire. En colère, le gaucher s’est exprimé sur le projet de la Fifa concernant l’organisation de la Coupe du monde tous les deux ans. Qu’on se le dise, Jérôme Rothen est contre.

"L’essentiel, c’est les joueurs, a-t-il rappelé avant déplorer le rythme infernal du calendrier. La cadence commençait déjà à l'être à l’époque mais là, tu sens qu’il y a des choses qui sont irréalisables pour les joueurs." Pour Rothen, l’enchaînement des matchs, qui provoque "fatigue physique et psychologique", est déjà trop important pour l’accélérer avec une grande compétition internationale tous les ans.

"Le joueur a le droit aussi de se révolter"

"Si les joueurs commencent à se plaindre on va leur dire : "mais qu’est-ce qu’ils racontent, vous avez vu leurs salaires?" Le joueur a le droit aussi de se révolter. S’ils ne peuvent pas, je les encourage à me rejoindre et ensemble on y va. Au bout d’un moment, on dit : "stop, arrêtez les dirigeants avec vos propositions à deux balles!" Et Rothen de s’emballer: "Comment peut-on reprocher aux joueurs de se blesser ou de rater des matchs, ou aux équipes de faire tourner ? Après les gens ne sont pas contents!"

L’international prend l’exemple du PSG. Le club de la Capitale pourrait aligner pour la première fois son trio de stars Messi-Neymar-Mbappé mardi soir face à Bruges en Ligue des champions (en direct sur RMC Sport1), et non samedi face à Clermont en Ligue 1 en raison des retours trop tardifs des "Sud-américains" de sélection : "Le match de championnat est aussi important ! Le PSG va commencer la Ligue des champions sans avoir fait un match plein avec Messi, Neymar et Mbappé ! Ça c’est pas possible", se fâche le membre de la Dream Team en conclusion.