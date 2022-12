"Mais pourquoi?", la tenue qatarie portée par Messi pour soulever la Coupe du monde fait polémique en Argentine

Contrairement à ses partenaires, Lionel Messi était lui couvert d’une tenue traditionnelle arabe, un bisht, au moment où les Argentins ont soulevé la Coupe du monde dimanche. Une tenue pas forcément prévue, qui a fortement déplu à Pablo Zabaleta, ancien international de l’Albiceleste.

La tenue de Lionel Messi au moment de soulever le trophée de la Coupe du monde, le premier dans son immense carrière et le troisième de l’Argentine, en a étonné plus d’un. Pas de maillot rayé ciel et blanc, comme l’ensemble de ses partenaires autour de lui, mais plutôt une tenue traditionnelle arabe, un bisht.

"Mais pourquoi? Juste, pourquoi? Il n’y avait aucune raison pour faire ça", s’est plaint l’une des figures de l’Argentine, Pablo Zabaleta (37 ans, 58 sélections), présente sur le plateau de la BBC pour analyser la finale du Mondial.

Un vêtement traditionnel remis par le cheikh en personne

Ce vêtement, c'est l’émir du Qatar en personne, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, qui est venu le déposer sur les épaules de Lionel Messi (35 ans) lorsque celui-ci est venu récupérer le trophée auprès de Gianni Infantino, président de la FIFA.

C’est donc affublé d’un bisht que cet instant d’histoire autour de Lionel Messi, double buteur et héros des Argentins en finale dimanche à Lusail face à l’équipe de France, restera gravé à jamais pour la postérité.