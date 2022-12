Maroc-Espagne: "Le Maroc n’a absolument rien proposé", assure Rodri après l'élimination de la Roja

Rodri a eu du mal à encaisser la défaite de la Roja aux tirs au but ce mardi contre le Maroc (0-0, 0 tab à 3) lors de la Coupe du monde au Qatar. L'international espagnol a critiqué le manque d'ambition dans le jeu des Lions de l'Atlas.

Les supporters les plus taquins avanceraient que Rodri a fait une petite crise de seum ce mardi après l'élimination de l'Espagne face au Maroc (0-0, 0 tab à 3) dès les huitièmes de finale du Mondial 2022. Dominateurs dans le jeu (une domination pour le moins stérile), les protégés de Luis Enrique ont fini par s'incliner contre le Maroc au terme d'une séance de tirs au but parfaitement maîtrisée par Yassine Bounou et les Lions de l'Atlas. Selon le milieu de Manchester City, qui a évolué tout le tournoi en défense centrale avec la Roja, cette victoire de la sélection africaine n'est pas méritée.

"C’est dur, c’est dur de se consoler quand tu donnes tout, quand tu travailles autant, et vous savez… sans leur manquer de respect, le Maroc n’a absolument rien proposé! Dans le jeu ils n’ont rien fait, a lâché l'Espagnol de 26 ans après la rencontre. Ils ont simplement attendu les contres. Ils sont restés bien en place derrière. Et ils ont essayé de nous contrer."

>> Maroc-Espagne (0-0, 3 tab à 0)

Rodri: "On méritait de marquer au moins un but"

Après un énorme carton face au Costa Rica (7-0) pour son entrée en lice, l'Espagne n'a plus gagné le moindre match pendant le Mondial. Après un nul contre l'Allemagne (1-1), il y a eu la défaite suprise contre le Japon (2-1) et cette élimination face au Maroc. Un tournoi frustrant pour cette jeune génération de la Roja après avoir pratiqué un football parfois séduisant. Finalement, seule l'efficacité face au but a manqué aux partenaires d'Alvaro Morata et Ferran Torres.

"Nous on a essayé de faire quelque chose mais cela n’a rien donné. C’est très frustrant, a encore pesté Rodri devant les médias ce mardi soir. Je pense que l’on méritait de marquer au moins un but car j’estime qu’on aurait dû passer en quarts de finale. C’est mon opinion."