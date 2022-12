Messi n'avait "pas besoin" de remporter un Mondial pour être considéré comme "le meilleur", affirme Iniesta

Dans une interview publiée ce dimanche par le journal espagnol Marca, Andrés Iniesta affirme que, selon lui, Lionel Messi "n'avait pas besoin" de remporter la Coupe du monde avec l'Argentine pour être considéré comme le meilleur joueur du monde.

"Avec ou sans Coupe du monde, il est le meilleur." Andrés Iniesta ne mâche pas ses mots lorsqu'il doit défendre Lionel Messi et son statut de "meilleur joueur", qu'il lui attribuait même si celui-ci n'avait pas remporté le moindre Mondial avec l'Argentine. Une confession qu'il fait au journal espagnol Marca, dans une longue interview publiée ce dimanche.

"Le titre est totalement mérité"

"Pour moi, il n'était pas nécessaire que Messi gagne la Coupe du monde pour le considérer comme le meilleur, affirme l'ancien milieu de terrain du Barça et ami de Leo Messi. Avec ou sans la Coupe du monde, il est le meilleur. Et je pense que la personne qui n'y croyait pas avant de gagner la Coupe du monde trouvera encore une excuse pour rester fidèle à son idée."

"Je pense que le titre est totalement mérité, non seulement pour lui mais aussi pour toute l'Argentine, insiste-t-il, bien qu'ayant des mots bienveillants pour la sélection espagnole, éliminée dès les 8es face au Maroc. Pour la façon dont il a concouru. Il a commencé par perdre le premier match, il a résisté à cette pression ajoutée à celle qu'il subissait déjà. Pour moi, il est le champion mérité."

Andrés Iniesta au côté de Xavi sur le banc du Barça ?

Andrés Iniesta affirme d'ailleurs que pour lui, la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine a été l'une des meilleures finales d'un Mondial, même s'il nuance: "La finale, si elle n'a pas été la meilleure en termes d'émotion et de buts... Je suis jeune et je ne me souviens pas de tout, mais c'est probablement la meilleure. Et sur le plan footballistique, dans toutes les Coupes du monde, il y a généralement un peu de tout."

Passé en Catalogne et au centre d'entrainement du FC Barcelone à la fin du Mondial et alors que les joueurs revenaient peu à peu, Andrés Iniesta a fait rêver certains fans, qui espèrent le voir entraîner aux côtés de Xavi. Une option que l'actuel joueur de Vissel Kobe juge "très difficile": "Les gens l'imaginent parce qu'ils nous ont vus en tant que joueurs et que nous avons été très heureux. Ce serait très bien et ce serait très agréable, mais c'est très compliqué."

"Il est entraîneur maintenant et je suis toujours footballeur et je n'ai même pas le titre d'entraîneur. C'est une situation qui a du mal à se produire. L'important, c'est qu'il fasse son travail et que le Barça revienne là où nous voulons tous qu'il soit et nous serons tous heureux." Il salue d'ailleurs le très bon travail de son grand ami à la tête du Barça, soulignant que "la progression de l'équipe est positive".