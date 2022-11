PSG: "Cela ne semble pas facile" pour Messi de revenir au Barça selon Iniesta

Dans un long entretien accordé à As, l'ancien milieu de terrain du Barça, Andrès Iniesta, a été interrogé sur la possibilité de voir son ancien coéquipier Lionel Messi revenir au sein du club blaugrana. Et selon lui, cette hypothèse semble plutôt compliquée.

Ces derniers jours, l'avenir de Lionel Messi est questionné alors que l'Argentin arrivera au bout de son contrat avec le PSG en juin prochain. Et s'il dispose d'une année en option, rien n'indique que celle-ci se lèvera. De quoi alimenter toutes les spéculations sur le prochain club du septuple Ballon d'or, à commencer par un possible retour au FC Barcelone.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Messi de retour au Barça ? "Pas facile" pour Iniesta

Dans un long entretien accordé au quotidien espagnol As, l'ancienne légende blaugrana Andrés Iniesta, qui évolue désormais au Japon, au Vissel Kobe, a lui aussi un petit avis qur la question. Interrogé sur la viabilité et la faisabilité d'une telle opération, l'ex-numéro 8 catalan a livré son opinion : "Cela ne semble pas facile, bien sûr, mais je ne suis pas Leo ou Laporta et je ne peux pas prédire ce qui peut arriver à l'avenir. Plus que de savoir si cela me plairait, cela doit surtout plaire à Leo et voir si l'occasion peut se présenter."

"Pedri doit tracer sa propre voie"

Iniesta en a profité pour détailler sa relation avec son ancien coéquipier dans l'entrejeu au Barça et avec la Roja, Xavi, confessant être en contact régulier avec lui. "Il est en train de faire ce qu'il voulait, il s'est préparé pour cela et en plus il est à la maison. Il savait le défi auquel il était confronté (...) Depuis qu'il est arrivé, l'évolution a été très positive et l'équipe actuelle est super complète sur toutes les lignes. Mais après il y a des choses qui se passent et pour la Ligue des champions (le Barça est d'ores et déjà éliminé), cela s'est joué sur des détails."

Egalement questionné sur la comparaison récurrente avec Pedri, le jeune prodige du Barça, Iniesta a expliqué qu'il devait "tracer sa propre voie", soulignant qu'il a "le potentiel suffisant pour être un référent dans l'équipe et avec la sélection espagnole".