Mondial 2022: Al-Khelaïfi tacle "les politiciens" qui ont "échoué" dans leur campagne anti-Qatar

Dans une interview accordée à Sky News, Nasser Al-Khelaïfi s’est félicité du déroulement de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le président du PSG en a profité pour envoyer une pique aux responsables politiques qui ont critiqué l’émirat ces dernières semaines.

Nasser Al-Khelaïfi est aux premières loges pour voir ses joueurs briller à la Coupe du monde 2022. Le président du PSG suit avec passion la compétition qui se déroule actuellement dans son pays natal. Après avoir vu Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar se qualifier pour les quarts de finale, le dirigeant qatari a assisté à la victoire historique du Maroc face à l’Espagne, mardi en huitièmes de finale (0-0, 3 tab à 0). Avec le tir au but décisif d’Achraf Hakimi et sa célébration en mode pingouin. De quoi régaler Al-Khelaïfi, qui se réjouit de voir le gratin du football mondial s’affronter dans l’émirat.

"Nous devons être fiers aujourd’hui et dire haut et fort que nous sommes fiers de notre pays", a déclaré le patron du club parisien, natif de Doha, dans une interview accordée à Sky News. Al-Khelaïfi en a profité pour tacler les responsables politiques qui ont critiqué le Qatar ces dernières semaines. En appelant parfois au boycott de la compétition.

"Ils ne réussiront pas"

"Les politiciens veulent utiliser le sport pour faire leur promotion et remplir leurs agendas, a lancé le dirigeant de 49 ans. Ils ne réussiront pas. Certainement parce que le sport est le sport, ça n’a rien à voir avec la politique. Ce que nous faisons ici au Qatar, c’est juste le sport et le football. Tous les politiciens essaient d’utiliser ça pour leur propre agenda. Tous ont échoué."

Après cette Coupe du monde 2022, le Qatar envisage-t-il d’organiser d’autres grands événements dans le futur? Pourquoi pas les Jeux olympiques 2036? "Le Qatar est-il prêt à organiser un événement plus important? Vous pouvez voir l’organisation, les infrastructures, le stades", a répondu Al-Khelaïfi.