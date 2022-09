Mondial 2022: "Coupe d’immonde", "Carton rouge Qatar"... le siège de la FFF tagué

Le siège de la Fédération française de football (FFF) a été visé par des inscriptions hostiles mercredi soir. Selon L’Equipe, le mouvement de désobéissance civile Extinction Rebellion et le collectif féministe NousToutes sont à l’origine de ces tags, qui dénoncent l’organisation de la Coupe du monde au Qatar.

Les salariés de la Fédération française de football (FFF) ont eu une petite surprise ce jeudi matin en arrivant au siège de l’instance, situé dans le 15e arrondissement de Paris. "Carton rouge Qatar", "Coupe d'immonde”, “Boycottons la World Cup 2022"... Mercredi soir, plusieurs messages hostiles à l’organisation de la Coupe du monde au Qatar, à son coût humain et à son non respect des droits humains ont été tagués sur les murs du bâtiment.

D’après L’Equipe, le mouvement de désobéissance civile Extinction Rebellion et le collectif féministe NousToutes sont à l’origine de ces tags. "On a vu qu'il y avait un comité exécutif de la FFF programmé ce jeudi, a réagi une participante à cette action auprès du quotidien sportif. On s'est dit que ça pouvait être bien de les accueillir avec quelques messages leur indiquant notre révolte vis-à-vis de la situation au Qatar. On a croisé quelques personnes qui nous ont félicités. Ça fait plaisir, ça n'arrive pas souvent."

Une majorité des fans favorable à ce que la Fifa indemnise les ouvriers, selon un sondage

Vendredi, Noël Le Graët et Florence Hardouin, président et directrice générale de la FFF, doivent être reçus par Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, pour un moment "d’échange" au cours duquel le Mondial 2022 sera abordé.

Selon un sondage réalisé par l'ONG Amnesty International, une majorité des fans de la Coupe du monde est favorable à ce que la Fifa indemnise les ouvriers dont les droits ont été bafoués au Qatar. Des ONG ont accusé le Qatar de ne pas divulguer le vrai bilan des ouvriers morts ou blessés sur les chantiers de la Coupe du monde et ne pas avoir fait assez pour améliorer leurs conditions de travail.