Scandale à la FFF: Le Graët et Hardouin "invités" par la ministre des Sports

Noël Le Graët et Florence Hardouin vont échanger avec la ministre des Sports. Selon nos informations, le président et la directrice générale de la Fédération française de football (FFF) ont été "invités" ce vendredi par Amélie Oudéa-Castéra pour un moment d’échange. Plusieurs thèmes seront abordés, comme le supportérisme, la Coupe du monde au Qatar ou encore les récentes révélations de So Foot.

Témoignages à l'appui, le magazine a mis a mis en lumière de nombreux problèmes au sein de la Fédération française de football. Avec le titre Ma fédé va craquer! en couverture, So Foot présente une enquête de six pages dans lesquelles sont détaillées tous les dysfonctionnements de la FFF.

Il est notamment question de harcèlement sexuel. Plusieurs témoignages évoquent des messages sexistes que le président Noël Le Graët aurait envoyé à plusieurs jeunes femmes de la Fédération qui témoignent anonymement. "C’est bien simple, il saute sur tout ce qui bouge", résume par exemple une ancienne employée.

Silence radio du côté du ministère

So Foot rapportait également des problèmes liés à l’alcool au sein de l’instance, des guerres de clans ainsi que des tensions récurrentes lors des comités de direction. Une employée de la FFF conclut ainsi l’enquête de So Foot: "Depuis la victoire à la Coupe du monde 2018, on peut dire que le football est passé au second plan à la Fédération. À la place, on a des guerres intestines entre les chefs qui polluent tout, des directeurs qui pensent à niquer tout le monde, mais pas beaucoup de dossiers traités sérieusement."

Deux jours après les révélations compromettantes sur les dysfonctionnements au sein de la FFF, Amélie Oudéa-Castéra avait botté en touche. "Pas de commentaire là-dessus, ce n’est pas l’objet", avait lancé la ministre des Sports lors d'un évènement d'athlétisme organisé à Paris.