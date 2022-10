Mondial 2022: la France envoie près de 200 gendarmes au Qatar pour sécuriser la compétition

Selon Le Canard Enchaîné, la France va envoyer 191 gendarmes, une dizaine de policiers, des démineurs et des chiens renifleurs au Qatar, afin d’appuyer les forces de sécurités locales durant la Coupe du monde 2022, qui débutera dans un mois et demi.

Des renforts venus des quatre coins du globe. Le Qatar va recevoir l’aide de plusieurs pays afin de sécuriser la Coupe du monde 2022, qui débutera dans un mois et demi. Les États-Unis, l’Italie et la Turquie en font partie. La France aussi. Selon Le Canard Enchaîné, un groupe de 220 Français devrait se rendre à Doha afin d’épauler les forces de sécurités locales (la Lekhwiya).

Ce contingent compterait 191 gendarmes (170 spécialisés dans la lutte anti-drones et 21 membres du GIGN), une dizaine de policiers experts en hooliganisme, des démineurs et dix chiens renifleurs. Leur mission? Préparer le terrain pour encadrer au mieux la compétition, prévue du 20 novembre au 18 décembre. Le groupe français, exclusivement composé d’hommes, sera nourri, logé, blanchi et transporté aux frais de ses hôtes. Une prime conséquente, financée par le Qatar, serait même prévue pour chacun d’entre eux.

Un accord voté début août à l’Assemblée nationale

Le Canard Enchaîné précise que cette collaboration entre la France et le Qatar a été actée "en toute discrétion, mais non sans mal", lors d’un vote à l’Assemblée nationale le 4 août dernier.

Aurore Bergé, la présidente du groupe La république en marche (renommé "Renaissance" mi-septembre), aurait expliqué aux députés qu’en adoptant cet accord ils donneraient des "gages d’avenir au commerce tricolore" (sachant qu’11,1 milliards d’armes ont été vendues à l’émirat entre 2011 et 2020) et sécuriseraient le statut juridique des forces françaises déployées sur place, en leur évitant notamment la peine de mort.