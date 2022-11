Coupe du monde 2022: vers un forfait de Lo Celso avec l'Argentine, optimisme pour Dybala

Selon TycSports, le forfait de Giovani Lo Celso (26 ans) pour la Coupe du monde va être prochainement acté par l’Argentine dont la liste a été réduite à 28 noms.

50, 32, puis 28 en attendant 26. Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, resserre chaque jour un peu plus le groupe de joueurs qu’il compte emmener à la Coupe du monde. Le staff, actuellement en route vers le Qatar, a ainsi réduit sa liste à 28 unités en attendant d’arriver à 26, limite autorisée par la Fifa pour la compétition. Quelques incertitudes planent sur l’état de forme de certains joueurs même si le couperet va bientôt tomber pour l’un d’entre eux. Selon TycSports, le forfait de Giovani Lo Celso devrait être prochainement acté.

L’ancien Parisien souffre d’une déchirure musculaire contractée fin octobre lors d’un match entre le Betis et l’Athletic Bilbao. Si son absence lors du premier match contre l’Arabie saoudite (22 novembre) était déjà actée, le joueur devrait finalement manquer toute la compétition. La sélection reste encore dans l’attente des derniers examens médicaux venus d’Espagne.

Un doute accompagne toujours aussi la présence de Paulo Dybala, blessé à la cuisse gauche le 12 octobre dernier. L’Argentine entretient toujours l’espoir d’un retour en forme sur le gong et reste suspendue aux derniers examens de l’AS Rome. José Mourinho a même laissé entendre que le joueur puisse jouer quelques minutes face au Torino, dimanche.

La dernière place se jouera entre Foyth, Dybala et Correa

Un dernier joueur est en balance: Juan Foyth, défenseur de Villarreal. Lui aussi blessé, il pourrait reprendre la compétition ce week-end. Sa polyvalence (il peut jouer arrière droit, central et milieu de terrain) séduit le staff mais sa présence sera conditionnée à plusieurs critères. Le premier sera physique et le second dépendra du choix d’emmener huit ou neuf défenseurs au Qatar. S’il est retenu, cela sera à la place de Dybala en cas de forfait ou d’Angel Correa, selon TycSports. La dernière place dans le groupe se jouera entre ces trois-là.

Les 28 joueurs de l’Argentine

Gardiens: Emiliano Martínez, Geronimo Rulli, Franco Armani

Défenseurs: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, German Pezzella, Nicolas Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Juan Foyth

Milieux de terrain: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (dont le forfait devrait être prochainement officialisé), Alexis Mac Allister, Guido Rodriguez, Alejandro Gomez, Enzo Fernandez, Exequiel Palacios

Attaquants: Lionel Messi, Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Paulo Dybala, Nicolas Gonzalez, Joaquin Correa, Angel Correa