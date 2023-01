OM: "J’ai fait quelques blagues", avoue Balerdi après la victoire de l’Argentine sur la France à la Coupe du monde

Invité dans Rothen s’enflamme jeudi sur RMC, le défenseur argentin de l’OM, Leonardo Balerdi, est revenu sur le triomphe de l’Albiceleste à la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’ancien joueur de Boca Juniors reconnaît avoir gentiment chambré ses amis phocéens. Et pas que les joueurs…

Comme tous les Argentins, Leonardo Balerdi a vibré le 18 décembre dernier, jour de la victoire de l’Argentine en Coupe du monde après une finale d’anthologie contre la France. Le défenseur de l’OM, qui compte deux sélections avec l’Albiceleste, ne faisait pas partie du groupe de Lionel Scaloni. Mais il n’a pas boudé son bonheur après la quête de cette 3e étoile : "C’est une joie très grande pour tous les Argentins, a-t-il commenté dans Rothen s’enflamme jeudi sur RMC. On en avait besoin au niveau du pays. Les gens en avaient besoin compte tenu des difficultés qu’on traverse. Tout le monde était très content. Cela va servir au foot argentin pour montrer qu’on est à la hauteur des références dans le football. On a des jeunes joueurs qui se sont faits connaître, qui ont été énormes."

"Celui qui a le plus souffert, c’est le docteur…"

De la joie, donc, et aussi l’occasion de chambrer un peu ses partenaires. Balerdi ne dit pas non lorsqu’on lui demande s’il a un peu taquiné ses équipiers après le triomphe de l’Argentine : "Oui bien entendu mais je me suis aussi senti mal pour Jordan Veretout ou Mattéo Guendouzi, tempère-t-il. J’aurais bien aimé qu’ils gagnent eux aussi la Coupe du monde. Mais quand j’ai vu que la finale était contre l’Argentine le cœur parlé. Je voulais qu’on gagne." Et de conclure : "C’est vrai que j’ai fait quelques blagues dans le vestiaire. Celui qui a le plus souffert, c’est le docteur…"