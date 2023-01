Ligue 1: l’OM doit-il viser le titre ? La réponse de Leonardo Balerdi

A l’image de son défenseur argentin Leonardo Balerdi, l’OM reste très prudent sur la course pour le titre malgré une série de six victoires consécutives en Ligue 1 et une 3e place à cinq points du PSG.

Tous les feux sont au vert pour l’Olympique de Marseille. Avant de défier Rennes vendredi en 16e de finale de la Coupe de France, l’OM reste sur une série de sept victoires de rang dont six en Ligue 1. En très grande forme, la formation olympienne pointe à la 3e place du classement à deux points de Lens (2e) et cinq du PSG, leader en difficulté depuis le début de l’année 2023. Une réussite qui pourrait donner des ailes aux Marseillais. Et pourquoi pas des nouvelles ambitions pour le titre ? A cette question sensible, Leonardo Balerdi reste très prudent.

"On a que cinq points d’avance sur la quatrième place"

"Quand le classement est serré et qu’il y a peu de points d’écart, on doit se dire que tout est possible mais le plus important, même si on est à cinq points du PSG, c’est aussi de se dire qu’on a que cinq points d’avance sur la quatrième place, a déclaré le défenseur argentin, dans Rothen s’enflamme jeudi sur RMC. Il faut voir les choses dans les deux sens donc on ne peut absolument pas se relâcher, c’est ça l’essentiel. Chaque match est très important c’est pour ça qu’il faut être à la hauteur lors de chaque rencontre et même ce match de coupe de France doit nous aider à être bien dans notre tête et rester sur notre lancée."

L’ancien joueur du Borussia Dortmund et de Boca Juniors a profité de son passage sur RMC pour rappeler qu’il n’a pas l’intention de partir même si des clubs se sont intéressés de près à lui (Bologne, Ajax) : "Je reste, a confirmé l’Argentin de 23 ans, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026. Je suis content ici. Je remercie les clubs qui sont venus poser des questions sur moi. Mais je suis très bien là où je suis. Par respect pour le club, l’institution, mes partenaires, le staff technique qui me donne confiance, je leur dis que je suis Marseillais à 100%", conclut Leonardo Balerdi.