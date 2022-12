Pays-Bas-Argentine: le coup de génie sur coup franc qui a offert la prolongation aux Oranje à la dernière seconde

Le quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et les Pays-Bas a été le théatre d'une combinaison qui restera dans l'histoire de la compétition. Au bout du temps additionnel, les Oranje ont arraché la prolongation grâce à Wout Weghorst.

L'Argentine se voyait déjà dans le dernier carré de la Coupe du monde 2022. Menant 2-0 à la 83e minute, l'Albiceleste a pourtant concédé l'égalisation au bout du temps additionnel (90+10e) sur une combinaison qui risque de faire date dans l'histoire de la compétition.

Weghorst en sauveur

Entré en jeu à la 78e minute en remplacement de Memphis Depay, Wout Weghorst a signé un doublé pour envoyer son équipe en prolongation. Après avoir réduit le score de la tête (83e) sur un centre de Steven Berghuis, le géant d'1,97m a égalisé à l'issue d'un coup franc tiré astucieusement par Teun Koopmeiners.

Le but sur coup franc en deux temps de Weghorst, lors de Pays-Bas - Argentine, Coupe du monde 2022 © Capture écran TF1

Après avoir fait semblant de tirer, le milieu néerlandais a trouvé Wout Weghorst dans la surface de réparation. L'attaquant de 30 ans, qui évolue à Besiktas, a réussi ensuite du pied gauche, après avoir contrôlé du droit, à glisser le ballon au fond des filets, prenant le meilleur sur Enzo Fernandez.

Tout avait bien commencé pour l'Argentine pourtant dans le sillage de Lionel Messi. D'une superbe passe décisive à l'aveugle, la "Pulga" avait trouvé Nahuel Molina (35e) pour l'ouverture du score avant de signer le deuxième but sur penalty (73e). Lors de la dernière confrontation entre les deux nations en Coupe du monde, en 2014, Lionel Messi et ses coéquipiers s'étaient qualifiés à l'issue d'une séance de tirs au but.