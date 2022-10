Portugal: Pepe très incertain pour la Coupe du monde

Le Portugal pourrait être contraint de partir au Qatar sans un de ses tauliers en défense. Selon O Jogo, Pepe est victime d’une entorse au genou gauche et est très incertain pour la Coupe du monde. Le défenseur de 39 ans n’a cependant pas besoin de se faire opérer.

Grand nom du football et longtemps difficilement franchissable en défense lors de son long passage au Real Madrid, Pepe sévit toujours. Dans son pays natal au Portugal et plus précisément au FC Porto, le joueur de 39 ans reste un élément important en défense, que ce soit au club ou en sélection.

Toujours appelé en équipe nationale par Fernando Santos, Pepe pourrait devoir faire une croix sur ce qui devrait certainement être sa dernière Coupe du monde. Selon O Jogo, l’ancien partenaire de Sergio Ramos en défense chez les Merengue a subi une entorse du genou gauche, avec une lésion du ligament collatéral interne. Une blessure sérieuse qui lui fera manquer entre quatre et six semaines de compétition. Malgré cette mauvaise nouvelle, l’élément expérimenté a échappé au pire.

Pedro Neto forfait pour la Coupe du monde

Comme précisé par le média portugais, Pepe n’aura pas à passer par la case opération qui l’aurait définitivement privé de Coupe du monde au Qatar, et mis peut-être aussi un terme à sa carrière. Vu le parcours du Portugais, une fin pareille n’aurait pas été méritée. Sa présence dans le groupe est hypothétique, mais il devrait tout de même être présent pendant le stage de la sélection, afin de récupérer.

Avant l’incertitude autour de Pepe, le Portugal a appris une autre mauvaise nouvelle avec le forfait acquis pour le Mondial de Pedro Neto (22 ans). L’attaquant de Wolverhampton doit se faire opérer après avoir été touché aux ligaments durant la défaite contre West Ham (2-0). Jusqu’à présent, le Portugais comptait trois sélections avec sa sélection.