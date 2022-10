Indice UEFA: une belle opération pour la France, qui conforte sa cinquième place

La France réalise une belle semaine à l’indice UEFA avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite en 6 matchs. Ce qui lui permet de conforter sa cinquième place au coefficient des clubs, devant les Pays-Bas et le Portugal.

La France retrouve le sourire, au lendemain d’une 2e journée européenne catastrophique. Cette semaine, les représentants de l’Hexagone ont réussi un excellent bilan de 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, permettant de conforter leur cinquième place au coefficient UEFA. D’autant plus que les poursuivants, les Pays-Bas et le Portugal, ont moins brillé.

Ainsi, l’OM (contre le Sporting, 4-1) en Ligue des champions, Monaco (contre Trabzonspor, 3-1) et Rennes (contre le Dynamo Kiev, 2-1) en Ligue Europa et Nice (contre le Slovacko, 1-0) en Ligue Europa Conférence l’ont emporté au cours de cette 3e journée. Dans les autres résultats, le PSG a été accroché par Benfica (1-1) alors que Nantes s’est incliné à Fribourg (0-2).

Près de 2 points d'avance sur les Pays-Bas

La France accentue donc son avance sur les Pays-Bas, qui s’élève désormais à 1.931 point contre 1.433 avant cette semaine européenne, et sur le Portugal (de 3.283 à 4.282 points), deux nations qui n’ont plus que quatre équipes engagées sur la scène continentale contre six pour l'Hexagone.

Cette semaine, les clubs néerlandais comptent 2 victoires (PSV en C3 et AZ en C4), un nul (Feyenoord en C3) et une défaite, à savoir la correction subie par l’Ajax contre Naples en Ligue des champions (1-6). De son côté, le Portugal s’en sort avec une victoire (Porto en C1), une défaite (Braga en C4) en plus des deux confrontations face aux clubs français en Ligue des champions.

La cinquième place décisive pour 2024

La semaine prochaine, les équipes affronteront les mêmes adversaires, ce qui laisse envisager des résultats tout aussi réjouissants. Cette saison, l'indice UEFA est d’autant plus crucial qu’une nouvelle formule des compétitions européennes fera son apparition en 2024, offrant quatre places qualificatives en Ligue des champions à la cinquième nation, qui reste pour le moment la France.