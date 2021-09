PSG: la confession de Mbappé à Di Maria sur France-Argentine 2018

Angel Di Maria regrette encore la défaite face à la France en 8e de finale de la Coupe du monde 2018 (4-3). Auteur d’un doublé ce jour-là, Kylian Mbappé lui aurait confié que les Bleus n’étaient pas sereins lors de cette rencontre. Surtout avant le but de Pavard.

Angel Di Maria conserve un goût amer de la Coupe du monde 2018 disputée avec l’Argentine. Dans un entretien à TyC Sports, il s’en est pris à Jorge Sampaoli, alors sélectionneur et désormais en poste à Marseille, en lui reprochant de ne pas avoir tenu ses promesses en le plaçant sur le banc de touche en phase de poules. Il regrette aussi le scénario du 8e de finale perdu face à la France (4-3). L’Albiceleste menait pourtant 2-1 après son but et celui d’Ivan Mercado. Puis, les Bleus ont tout renversé grâce à la volée splendide de Benjamin Pavard et le doublé de Kylian Mbappé.

La star française, qu’il côtoie au PSG depuis 2017, lui aurait d’ailleurs confié son mauvais ressenti pendant cette rencontre qui a finalement souri aux hommes de Didier Deschamps, sacrés champions du monde quelques jours plus tard.

"Kylian m'a dit qu'ils étaient ‘dans la merde’ contre nous"

"On avait une équipe et des joueurs pour faire bien plus, a expliqué Di Maria dans une interview à TyC Sports. Quand on a affronté la France, Kylian (Mbappé) m'a dit plus tard à Paris, qu'ils étaient ‘dans la merde’ quand ils ont joué contre nous. Ça se voit, parce que quand nous menions 2-1, ils étaient vraiment ‘dans la merde’, repliés. Mais nous n’avons pas eu de chance, ils nous ont sorti de nulle part un but d'un autre monde, et puis avec la vitesse de Kylian, ils nous ont achevés. Nous aurions pu passer. Je pense que ça aurait été plus juste que nous soyons éliminés dès la phase de poule, parce que nous n'étions pas bien."

Cette année-là, les Argentins avaient frôlé une élimination dès le premier tour avant d’arracher leur billet pour les 8es à quatre minutes de la fin face au Nigeria (2-1) lors de la dernière journée. Sampaoli n’avait pas résisté à la défaite face à la France en étant démis de ses fonctions quelques semaines plus tard.