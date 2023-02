PSG-Bayern: Neymar reconnait des frictions dans le vestiaire à Monaco, et regrette les fuites dans la presse

A la veille du choc entre le PSG et le Bayern Munich, ce mardi en 8e de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Neymar a confirmé avoir eu un échange animé avec Luis Campos ce week-end à Monaco. Le n°10 brésilien a aussi regretté que l’intimité du vestiaire parisien soit régulièrement étalée dans la presse.

Le ton est monté dans le vestiaire du PSG, samedi, après la défaite à Monaco en Ligue 1 (3-1). Comme révélé par L’Équipe et confirmé par RMC Sport, Neymar a eu un échange tendu en portugais avec Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale. Un accrochage verbal que le n°10 brésilien a lui-même confirmé lors de son passage en conférence de presse, ce lundi, à la veille du choc face Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

"Le football, ce n’est pas que de l’amour"

"Oui, il y a eu une petite discussion, a expliqué la star de la Seleçao. Nous n’étions pas d’accord mais ça arrive. Ça nous arrive tous les jours. Mais je les aime tous quand même. Même avec ma copine, nous nous accrochons mais nous continuons ensemble. Ça fait partie des discussions. Le football, ce n’est pas que de l’amour ou de l’amitié. Bien sûr qu’il y a le respect de chaque côté. Mais parfois, on n’est pas d’accord, ça arrive. On discute pour améliorer notre environnement et nous améliorer en match."

"C’est vrai que nos dernières performances n’ont pas été bonnes, a reconnu Neymar, alors que Paris a déjà perdu quatre fois en 20323 (contre Lens, Rennes, Marseille et Monaco). On a eu des défaites et nous ne sommes pas habitués à perdre. Le PSG est habitué à gagner tous les matchs, donc quand il y a des défaites, c’est sûr que ça nous perturbe. Les discussions sont légitimes. Ça fait partie du processus pour nous améliorer. Ça nous aide beaucoup. On clarifie la mentalité de chacun et on se dit ce qu’on pense. On dialogue et c’est le plus important."

"On doit essayer de chercher ce qui se passe"

Le milieu offensif de 31 ans a également regretté que l’intimité du vestiaire parisien soit régulièrement étalée dans les médias: "Des fois, il y a des rumeurs qui sortent dans la presse, avec de la méchanceté. Ça fait le tour du monde très vite. Beaucoup de gens le voient et des fois, c’est des mensonges. C’est compliqué. C’est ma sixième saison au PSG et ce n’est pas facile. Depuis mon arrivée, ça arrive que des rumeurs sortent dans les moments clés de la saison. Il y tout le temps des rumeurs. Franchement, je ne sais pas quoi faire par rapport à ça. Je n’en suis pas responsable. Moi, je suis au club en tant que joueur. Mais ça dérange l’entraîneur et mes coéquipiers, donc on doit essayer de chercher ce qui se passe, parce que ce n’est pas possible que tout ce qui arrive dans notre vestiaire se retrouve dans la presse."

"C’est très triste parce qu’il y a des sujets qui peuvent rester entre nous, a appuyé Neymar. Il ne faut pas faire en sorte que ça sorte de notre vestiaire, pour les familles, les amis. Non, ça doit rester entre nous. On lutte ensemble dans un même objectif. Nous devons marcher ensemble. Quand des infos sortent comme ça, nous sommes fâchés mais c’est compliqué de découvrir d’où vient la fuite. Je vous garantis que beaucoup d’informations sont fausses, même si certaines sont vraies. Ça fait partie des mensonges".