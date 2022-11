Qatar-Equateur: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match d'ouverture de la Coupe du monde

La Coupe du monde 2022 s'ouvre ce dimanche à Doha avec le match d'ouverture entre le pays hôte, le Qatar, et l'Equateur. La rencontre sera précédée de la traditionnelle cérémonie d'ouverture.

C'est enfin le jour J au Qatar. Quatre ans et demi après le sacre de l'équipe de France à Moscou, la Coupe du monde 2022 s'ouvre ce dimanche au stade Al-Bayt avec le match d'ouverture entre le Qatar, pays hôte de la 22e édition, et l'Equateur, première affiche du groupe A, également composé du Sénégal et des Pays-Bas.

Le coup d'envoi du match d'ouverture sera donné à 17 heures et la rencontre sera à suivre sur TF1 et Bein Sport 1, ainsi qu'à la radio sur RMC et en live commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

>> Suivez l'actualité de la Coupe du monde en direct

Une cérémonie qui va "marquer"

La rencontre se déroulera au stade Al-Bayt, à Al-Khor qui accueillera également la cérémonie d’ouverture (aux alentours de 16h, heure française) plus proche de celles de Jeux olympiques que d’une Coupe du monde, a indiqué son concepteur, qui promet "30 minutes de show" dans lequel de nombreux éléments de la culture qatarie ont été inclus. "C’est une cérémonie qui va marquer les spectateurs et les téléspectateurs", promet à RMC Sport un membre du comité suprême.

"Au final, ça sera un grand spectacle, pour tous et pour montrer que le Qatar est ouvert sur le monde", affirme un autre membre de l’organisation. Plusieurs messages seront abordés et relayés comme "la paix" et "le multiculturalisme". Si de nombreuses stars planétaires ont refusé un gros chèque pour se produire sur scène en ouverture de la compétition, d'autres noms ont assuré les organisateurs de leur présence.

C’est notamment le cas de Jungkook, membre des BTS, le célèbre boys band coréen. Le rappeur américain Lil Boy devrait lui aussi se produire à la cérémonie d’ouverture, même si cela n'a pas été confirmé.