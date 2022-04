Algérie: Belmadi reste le sélectionneur

Malgré l'élimination en barrage de la Coupe du monde 2022 contre le Cameroun, Djamel Belmadi a annoncé ce dimanche qu'il reste le sélectionneur de l'Algérie et se focalise désormais sur la Coupe d'Afrique des nations 2023.

Djamel Belmadi reste à bord. Malgré l'immense déception de la non-qualification pour la prochaine Coupe du monde après la défaite dans les dernières minutes face au Cameroun en barrage (2-1), le sélectionneur algérien reste bien en poste, comme il l'a annoncé ce dimanche dans une vidéo publiée par la Fédération Algérienne de football. "Avec ce qu’il s’est passé, le minimum de respect que j’ai pour mon pays et pour mon équipe nationale, c’est de savoir si on est capable de redémarrer, malgré cet échec, avec autant de forces et d’énergies et se fixer d’autres objectifs. Cela prend un certain temps. Il faut monter au plus haut ce drapeau de l'équipe nationale, de ce pays et faire en sorte qu'elle soit le plus respectée possible", confie Belmadi.

"Ils avaient le souhait que je sois à la direction de l'équipe nationale"

Vainqueur de la CAN en 2019, l'Algérie reste sur deux échecs consécutifs, avec l'élimination en phase de groupe de la Coupe d'Afrique des nations en janvier dernier et cette non-qualification pour le Mondial au Qatar. "C'est un projet qui a démarré à ma signature. On parlait d'une qualification productive aux différentes CAN et cette Coupe du monde. Il n'y avait pas d'objectifs de résultats dans ce contrat mais on parlait d'un contrat qui portait sur quatre ans et demi", poursuit Belmadi.

Sous contrat jusqu'en décembre 2022, le sélectionneur algérien assure qu'il a donné le choix à la FAF quant à son avenir. "J'ai donné à la Fédération l'opportunité de mettre fin à ce contrat sans rien du tout. S'ils avaient pensé que je n'étais plus l'homme de la situation et qu'ils voyaient l'arrivée d'un autre sélectionneur, pas de problème. On part en silence, sans bruit, sans rien du tout. Ils avaient le souhait que je sois à la direction de l'équipe nationale." Avec Belmadi sur le banc, les Fennecs se focalisent désormais sur les qualifications pour la prochaine CAN, qui se déroulera en Côte d'Ivoire en 2023.