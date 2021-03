Allemagne: blessé, Kroos est forfait en sélection et incertain avec le Real

La sélection nationale d'Allemagne, rassemblée pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a libéré Toni Kroos, blessé aux adducteurs. Le milieu de terrain est incertain pour le prochain match du Real Madrid, prévu le 3 avril contre Eibar.

La Mannschaft devra se passer de lui pour les trois matchs de la trêve internationale. Toni Kroos a dû quitter ce mardi le rassemblement de l'équipe nationale d'Allemagne. Le milieu de terrain de 31 ans souffre d'une blessure aux adducteurs. D'après la fédération, ce pépin physique était déjà présent à son arrivée à Düsseldorf.

"Les problèmes aux adducteurs sont si sérieux qu'ils l'empêchent de prendre part aux matchs", a expliqué l'instance dans un communiqué. "Notre département médical a examiné et traité Toni de manière intensive, a réagi le sélectionneur Joachim Löw. Il aurait aimé rester dans le groupe, et je suis réticent à l'idée de me passer de lui. Mais dans la perspective de l'Euro cet été, nous avons décidé que la guérison complète de cette blessure devait être prioritaire". Toni Kroos s'est quant à lui déclaré "déçu de ne pas pouvoir aider l'équipe".

Dans le cadre des éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'Allemagne doit commencer jeudi par l'Islande (20h45). La sélection doit ensuite se rendre en Roumanie (dimanche 20h45), avant de revenir sur son territoire pour accueillir la Macédoine du Nord (mercredi 20h45).

Sera-t-il opérationnel pour Real-Liverpool?

Le journal espagnol AS explique que le champion du monde sera présent mercredi matin au centre d'entraînement du Real Madrid pour faire constater sa blessure. Des examens supplémentaires devraient être réalisés.

Il existe donc un risque que Toni Kroos ne soit pas rétabli à 100% pour le prochain match du Real Madrid, prévu dans l'après-midi du 3 avril (16h15). Nul doute que le staff de Zinedine Zidane fera tout pour pouvoir l'aligner le 6 avril contre Liverpool, pour le quart de finale aller de Ligue des champions.

