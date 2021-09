Allemagne: le gros raté de Werner, seul face au but

Timo Werner a vécu une trêve internationale plutôt fructueuse avec trois buts en autant de rencontres avec l’Allemagne. Mais il a aussi manqué l’immanquable, mercredi face à l’Islande, seul face au but vide.

Timo Werner a retrouvé de la joie et le chemin du but pendant la trêve internationale. Muet avec Chelsea (aucun but en trois matchs) et même relégué sur le banc, l’attaquant a marqué lors de chacun des trois matchs de la sélection allemande face au Liechtenstein (0-2), l’Arménie (6-0) et mercredi en Islande (0-4). Trois buts et une passe décisives pour le rassurer... mais pas tout à fait encore.

Avant sa réalisation en toute fin de match (88e, une frappe déviée par le gardien, puis le poteau avant de franchir la ligne), l’ancien joueur de Leipzig avait manqué l’immanquable. Après un bon débordement sur la droite, Lukas Klostermann a délivré un centre parfait pour Werner, seul à six mètres du but. Mais le joueur - un peu trop penché en arrière - a expédié le ballon au-dessus du but islandais. Un raté de plus à la collection déjà fournie de Werner, souvent moqué par son manque de réalisme.

L'Allemagne bien partie

Cela n’a pas empêché la Mannschaft de gagner largement et de faire un grand pas vers la qualification pour la Coupe du monde 2022. Werner, lui, va retrouver Chelsea avec un match face à Aston Villa, samedi (18h30, quatrième journée de Premier League, en direct sur RMC Sport). Il pourrait de nouveau s’asseoir sur le banc. Très utilisé la saison dernière (12 buts en 52 matchs) après son recrutement contre 53 millions d’euros, Werner doit faire face à la concurrence de Romelu Lukaku, de retour au club cet été en provenance de l’Inter Milan.

Plus qu'un concurrent pour l'Allemand, Thomas Tuchel, manager des Blues y voit un solide assistant. "Je crois vraiment que cela peut être une grande amélioration pour Werner, a-t-il cinfié en août. Avoir l'attention sur Romelu, qui aime être au centre du terrain et se battre physiquement avec les défenseurs, peut créer de l'espace pour Timo."