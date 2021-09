Coupe du monde 2022 (qualifs): la Belgique se rapproche du Qatar, l'Italie déroule

La sixième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022 se poursuivait ce mercredi. Si l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou encore la Belgique ont gagné, l'Angleterre a été accrochée sur le fil par la Pologne.

Les cadors ont assuré. Sauf l'Angleterre. La sixième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022 a été marquée par les victoires ce mercredi soir de la Belgique, l’Allemagne, l’Italie ou encore l’Espagne, et par le faux pas des Three Lions. Dans le groupe I, les vice-champions d'Europe ont été accrochés au bout du suspense par la Pologne à Varsovie (1-1). Ils avaient pourtant fait le plus dur en ouvrant le score sur un missile signé du capitaine Harry Kane, avant d'être repris dans les dernières secondes. Avec seize points pris en six rencontres, ils restent toutefois solidement installés à la première place du groupe I et se rapprochent du Qatar.

L'Italie et l'Allemagne déroulent

Pas de mauvaise surprise en revanche pour la Belgique. Avec un onze remanié, la sélection de Roberto Martinez a signé une courte victoire contre la Biélorussie (1-0), ce qui lui permet de repousser la République tchèque (qui compte un match en moins), à neuf longueurs dans le groupe E. Bonne opération également pour l’Espagne, qui a dominé le Kosovo (2-0) avec des réalisations de Pablo Fornals et Ferran Torres, et qui peut se réjouir de la défaite subie par la Suède en Grèce (2-1). Quatre points séparent désormais la Roja et les Suédois dans le groupe B. Après deux nuls contre la Bulgarie (1-1) et la Suisse (0-0), les champions d’Europe italiens ont, eux, passé leurs nerfs sur la Lituanie (5-0), avec notamment un doublé de l’ancien Parisien Moise Kean, passé en fin de mercato d’Everton à la Juventus Turin. Le jeune attaquant de Sassuolo Giacomo Raspadori, buteur, a lui aussi brillé.

La Nazionale occupe la tête de la poule C avec six points de plus que la Suisse, qui a buté dans le même temps sur l'Irlande du Nord (0-0). Autre carton de la soirée, celui de l’Allemagne en Islande (4-0) dans le groupe J. Avec un Thilo Kehrer une nouvelle fois titularisé par Hansi Flick, au poste de latéral gauche.