Argentine: Messi devrait jouer contre l’Uruguay et le Brésil

Forfait lors des deux derniers matchs du PSG, Lionel Messi s’est entraîné avec la sélection argentine lundi et devrait participer au match face à l’Uruguay, vendredi pour les qualifications à la Coupe du monde 2022.

Les joueurs du PSG étaient à l’heure au rassemblement de l’Argentine, lundi. Ils étaient même les premiers arrivés au centre d’entraînement d’Ezeiza pour préparer les deux matchs de qualification face à l’Uruguay, vendredi, puis contre le Brésil mardi prochain, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022. Angel Di Maria est le seul de la délégation parisienne à avoir effectué une séance normale. Lionel Messi et Leandro Paredes ont, eux, couru en marge du groupe.

Toutes les précautions sont prises pour Lionel Messi, forfait lors des deux derniers matchs du PSG face à Leipzg (2-2) et Bordeaux (2-3). La Pulga traîne une série de gênes musculaires et serait très précautionneux sur son genou touché il y a près de deux mois lors d’un violent coup reçu de la part du Vénézuélien Adrian Martinez, début septembre. Selon Tyc Sports, cela ne devrait pas l’empêcher de jouer face à l’Uruguay, jeudi, soit comme titulaire, soit en entrant en cours de jeu. Le staff envisage ensuite de faire jouer le sextuple Ballon d’or pour l’intégralité du choc face au Brésil.

Crispations avec le PSG

Sa sélection avec l’Argentine a provoqué des crispations avec le PSG. Mais c’est surtout la présence de Leandro Paredes qui a agacé le club parisien. Le milieu de terrain a repris la course dernièrement après une déchirure au quadriceps de la cuisse gauche (lésion de grade 3), qui l’a éloigné des terrains depuis un mois.



"Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation, a pesté Leonardo, directeur sportif du PSG, dans Le Parisien le week-end dernier au sujet de Paredes. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la Fifa." Paredes pourrait être préservé pour le premier match de l’Argentine et pourrait faire son retour face au Brésil, sans garantie de temps de jeu pour le moment.