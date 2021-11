Argentine: Scaloni justifie la convocation de nombreux jeunes inexpérimentés

Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, a expliqué les raisons de la convocation de huit nouveaux joueurs avec la sélection, dont certains n’ont encore jamais joué un match chez les professionnels.

L’Argentine s’est doté d’un contingent de joueurs très fourni lors de cette trêve internationale. Ils sont 38 au total, dont huit nouveaux avec une expérience du haut niveau limitée. Deux d’entre eux n’ont même encore jamais joué un match professionnel.

C’est le cas du jeune gardien Federico Gomes (17 ans), pensionnaire de l’équipe… U20 du Club Atlético Tigre, pensionnaire de D2 argentine. Mais aussi de Matias Soulé (18 ans), exilé du côté de la Juventus Turin, où il reste cantonné chez les U23 et n’a encore jamais joué avec les A.

Il y en a six autres, un peu plus habitués, eux, au niveau professionnel. Thiago Almada (20 ans, 54 matchs avec Velez), Enzo Fernandez (20 ans, 51 matchs avec River Plate), Gastón Ávila (20 ans, 36 matchs avec Rosario Central), Cristian Medina (19 ans, 35 matchs avec Boca), Santiago Simon (19 ans, 19 matchs chez les pros avec River Plate) et Exequiel Zeballos (19 ans, 15 matchs avec Boca).

"Ils sont l'avenir de l'équipe nationale"

"Notre idée d'entraîner les garçons a toujours été là, mais nous avons eu la pandémie puis la trêve avec trois matchs (en octobre), a-t-il expliqué. Ils sont l'avenir de l'équipe nationale, c'est super qu'ils viennent s'entraîner avec les meilleurs. On veut leur donner la possibilité d'avoir cette chance. Ils ont du niveau et j'espère qu'ils pourront le montrer."