Argentine: ces inconnus à zéro match pro sélectionnés aux côtés de Messi

Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, a retenu plusieurs jeunes joueurs pour les matchs de qualification à la Coupe du monde contre l’Uruguay et le Brésil. Deux d’entre eux n’ont même pas encore joué un match chez les professionnels.

Lionel Scaloni a vu très large pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde de l’Argentine, en Uruguay vendredi, puis contre le Brésil mardi prochain. Le sélectionneur a retenu 38 joueurs pour l’occasion. C’est énorme en comparaison avec les 23 Bleus appelés par Didier Deschamps. Cela peut s’expliquer par les incertitudes planant sur l’état de forme de certains joueurs (Messi, Paredes, Gonzalez) et les menaces de suspension. Mais pas seulement.

Gomes, 17 ans, gardien des U20 d'un club de D2

Cette colonie comporte huit nouveaux appelés, à l’expérience du haut-niveau plutôt limitée. Elle est même nulle pour deux d’entre eux. Le sélectionneur a ainsi retenu le jeune gardien Federico Gomes (17 ans), pensionnaire de l’équipe… U20 du Club Atlético Tigre, pensionnaire de D2 argentine.

Il a aussi retenu Matias Soulé (18 ans), exilé du côté de la Juventus Turin. Parfois comparé à Angel Di Maria, le jeune joueur formé à Velez a bien côtoyé les professionnels lors de la préparation estivale. Il s’est même entraîné avec Cristiano Ronaldo avant son départ vers Manchester United. Quelques mois plus tard, le voici aux côtés de Lionel Messi, sans avoir encore connu l’ivresse du très haut niveau. S’il a retenu l’attention de Massimiliano Allegri, Soulé joue avec les U23 des Bianconeri.

Six autres joueurs ont été appelés pour la première fois mais comptent eux un peu plus de bouteille: Thiago Almada (20 ans, 54 matchs avec Velez), Enzo Fernandez (20 ans, 51 matchs avec River Plate), Santiago Simon (19 ans, 19 matchs chez les pros avec River Plate), Exequiel Zeballos (19 ans, 15 matchs avec Boca), Cristian Medina (19 ans, 35 matchs avec Boca) et Gastón Ávila (20 ans, 36 matchs avec Rosario Central).

Aucun d'entre eux ne figure parmi les potentiels titulaires des compos probables ayant filtré dans la presse argentine, ce jeudi. Certains postulent à une place dans le groupe mais les places seront chères pour figurer sur l’une des deux feuilles de match.

Balerdi a fêté sa première cape après seulement cinq matchs

Pourquoi alors retenir ces jeunes n’ayant encore jamais eu leur chance au plus haut niveau? Cela a beaucoup amusé les supporters argentins sur les réseaux sociaux. Mais Lionel Scaloni n’est pas le premier sélectionneur à opérer de la sorte. Jorge Sampaoli, actuellement en poste à l’OM, avait appelé Almada, alors âgé de 17 ans, à participer aux entraînements avant le Mondial 2018. Leonardo Balerdi avait, lui, fêté ses deux premières sélections en 2019 à 20 ans mais comptait seulement cinq matchs au plus haut niveau.

L’intégration de ses jeunes considérés comme prometteurs au milieu de gigantesques stars a pour but premier de les familiariser avec le plus haut niveau. Certains y voient aussi un moyen de mettre en avant la formation argentine - qui envoie moins de jeunes à l'étranger - et d’attirer les projecteurs de potentiels clubs européens. En attendant, les jeunes en profitent.