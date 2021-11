PSG: le sélectionneur argentin répond à Leonardo sur l'affaire Messi

Lionel Messi a manqué les deux derniers matchs et demi avec le PSG et est parti blessé en sélection, ce qui n'a pas plu au directeur sportif parisien Leonardo. Le sélectionneur de l'Argentine lui a répondu.

"Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation", pestait en début de semaine Leonardo alors que Lionel Messi et Leandro Paredes, tous deux blessés, s'envolaient au dessus de l'Atlantique et vers l'hémisphère sud pour rejoindre la sélection argentine.

La tension du directeur sportif brésilien ne risque pas de retomber au vu des dernières déclarations du sélectionneur argentin Lionel Scaloni qui ce jeudi, en conférence de presse, a déclaré que Lionel Messi était "disponible" pour le prochain match de l'Argentine le 13 novembre face à l'Uruguay.

"Nous, on est en règle"

Lionel Scaloni ne déterre pas non plus la hache de guerre avec le PSG, alors que la presse argentine avait été peu tendre avec Leonardo. Le sélectionneur des Biancoceleste dit lui comprendre le directeur sportif du PSG. "Je comprends la position du PSG, affirme-t-il. Ces derniers temps, Leo (Messi) a souvent été avec la sélection pour des raisons de calendrier. Nous on est en règle quand on le convoque. Le problème c'est le calendrier."

Mêmes blessés, les joueurs appelés en sélection doivent venir faire constater leur blessure, selon le réglement de la FIFA et les clubs ont obligation de libérer les joueurs, même quand les matchs internationaux tombent en même temps que des matchs de championnat, comme c'est le cas avec les qualifications pour la prochaine Coupe du modne au Qatar en Amérique du sud.