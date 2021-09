Ligue 1: pourquoi Messi et Neymar devraient manquer PSG-Clermont

Les deux stars du Paris SG, Lionel Messi et Neymar, ne fouleront sans doute pas la pelouse du Parc des Princes ce samedi, lors de la réception de Clermont, car ils sont retenus en sélection plus longtemps que d'habitude.

Mauricio Pochettino n'est pas loin de la migraine. A trois jours de la réception de Clermont en championnat (samedi à 17 heures), l'ultime répétition avant l'entrée en lice en Ligue des Champions mercredi à Bruges (21 heures), le technicien argentin sera très probablement privé de nombreux cadres, à commencer par Lionel Messi et Neymar. L'Argentin et le Brésilien doivent disputer leur dernier match de cette trêve internationale dans la nuit de jeudi à vendredi (Argentine-Bolivie et Brésil-Pérou), cinq jours après la confusion lors de l'affrontement entre la Seleção et l'Albiceleste à São Paulo.

La Fifa a ajouté un match supplémentaire en septembre et octobre à la zone Amérique du Sud après le report des matchs de qualifications à la Coupe du monde 2022 en mars dernier en raison de la propagation du Covid.

Les Sud-Américains ne seront pas rentrés à temps

Alors qu'en Espagne, le FC Barcelone a obtenu le report de son match face à Séville à cause de l'absence de nombreux internationaux sud-américains, le PSG jouera bien samedi. Le club de la capitale devrait recevoir Clermont sans Messi et Neymar donc, mais aussi sans Di Maria et Paredes, également retenus avec l'Argentine. Ces matchs tardifs impacteront également Lyon (Guimaraes, Paqueta) et Marseille (Gerson).

En revanche, la seule bonne nouvelle vient de Marquinhos, suspendu contre l'Argentine et attendu aujourd'hui à Paris. Le capitaine parisien sera bien présent au Camp des Loges jeudi et postule naturellement pour une place dans le groupe.

Des blessures à surveiller

Toujours privé de Ramos, Bernat, Dagba, Icardi et Kurzawa, toujours blessés ou en phase de reprise, Mauricio Pochettino va devoir surveiller de près la situation des deux internationaux français. Touché face à la Bosnie et revenu à Paris, Kylian Mbappé "est en soins des suites d'une lésion bas grade du soléaire. Un nouveau point sera fait dans 48h, après reprise de la course" a expliqué le club ce mardi dans un communiqué. Sorti en boitant lors de la victoire face à la Finlande, Presnel Kimpembe a ressenti une douleur à la cheville, lui qui a été titulaire lors des trois matchs de l'équipe de France lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Place aux jeunes ?

Face à cette cascade de forfaits et d'incertitudes, Mauricio Pochettino pourrait faire appel à quelques titis du centre de formation. Alors qu'Arnaud Kalimuendo et Pablo Sarabia ont été prêtés, il reste peu de monde dans l'escarcelle. Dans l'optique où Mbappé ne serait pas apte à débuter, Julian Draxler ou Ismaël Gharbi (17 ans) pourraient tenir la corde. Ce dernier, qui s'est entraîné toute la semaine avec le groupe pro en compagnie d'Alexandre Fressange (20 ans), est très apprécié du staff parisien et a disputé quelques rencontres lors de la préparation. Le voir titulaire face à Clermont ne serait pas une surprise, ce qui serait sa première titularisation en Ligue 1. A moins que l'entraîneur argentin ne sorte une nouvelle surprise de son chapeau...