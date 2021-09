PSG: les énormes bénéfices rapportés par Neymar

Marca s’est procuré un rapport reflétant les retombées économiques de la signature de Neymar au PSG en 2017 contre 222 millions d’euros.

Après les chiffres démentiels révélés par El Mundo sur le premier contrat de Neymar, une nouvelle fuite dans la presse espagnole détaille cette fois ce que rapporte la star brésilienne au PSG. Marca s’est en effet procuré un rapport chiffrant les retombées du transfert du Brésilien au club en 2017 contre 222 millions d’euros en provenance du FC Barcelone. Le montant total de l’opération s’élevait même à 489 millions d’euros, selon El Mundo. Une somme présentée comme un "investissement" et non comme un "coût" dans le rapport consulté par Marca, qui n’en précise pas la provenance.

Selon les chiffres, la star brésilienne a rapporté 400 millions d’euros de bénéfice au PSG dès sa première saison dans la capitale française grâce aux accords commerciaux favorisés par sa signature. Le PSG se targue dans le document d’avoir noué des partenariats avec la marque italienne Reolay ou Nike Jordan jugés "impossibles sans la présence de Neymar". Il souligne aussi l’explosion de son exposition sur les réseaux sociaux (près de 50 millions de suiveurs sur Instagram, 10 millions sur le compte Twitter français du club).

L’arrivée de Neymar a aussi impacté les droits audiovisuels avec une audience en croissance de 25% après sa première saison. Son transfert a aussi entraîné le rachat des matchs de L1 par Dinsey Channel pour la diffusion au Brésil via ESPN, Fox Sports et le streaming. "Il ne fait aucun doute que l'arrivée de Neymar a donné au PSG et au championnat de France une autre dimension, souligne Yoann Godin, directeur du développement international du championnat de France, selon Marca. Son premier match est l'un des plus regardés de l'histoire du football."

L'arrivée de Messi jugée impossible sans lui

L’arrivée de Neymar est aussi perçue comme ayant contribué à faire du PSG le deuxième club de football le plus rentable au monde, en citant une étude de Deloitte qui le place déjà dans le top 5 des clubs les plus puissants. Enfin, Paris juge que l'arrivée de Messi cet été aurait été "impossible" sans la présence de Neymar dans l'effectif, pas tant à cause de l'amitié entre les deux joueurs, mais à cause du saut de qualité qu'il a donné à l’effectif.