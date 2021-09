Brésil: Neymar marque et célèbre en exhibant ses abdos

Neymar a confirmé son retour en forme avec un but et une passe décisive lors de la victoire du Brésil face au Pérou (2-0), jeudi. Il a célébré en exhibant de nouveau ses abdominaux dessinés pour clore la polémique sur sa prise de poids en vacances.

Avec un but et une passe décisive de Neymar, le Brésil s'est imposé 2-0 face au Pérou, jeudi, à Recife, décrochany son huitième succès en autant de rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2022, quatre jours après le choc avorté contre Argentine.

"Ney" a inscrit son 69e but en 113 matches, à huit longueurs du record du "Roi" Pelé. Lors de la célébration, le numéro 10 brésilien a levé son maillot, montrant ses abdominaux saillants pour faire taire les critiques sur son supposé embonpoint, alors qu'il vient juste de redémarrer sa saison avec le Paris SG. Il avait déjà exhibé sa musculature à plusieurs reprises cette semaine à l'entraînement, en ironisant sur les critiques au sujet de son état de forme.

Agacé, averti et suspendu en novembre

Plus en jambes que lors de la victoire poussive de la semaine dernière face au Chili (2-0), la superstar a également délivré une passe décisive pour Everton Ribeiro, qui avait déjà inscrit le but brésilien face à la Roja. Malgré ces statistiques avantageuses, Neymar était encore loin de son meilleur niveau, avec de nombreuses passes ratées et un certain agacement qui lui a valu un carton jaune pour un mauvais geste en fin de match: il sera suspendu contre le Venezuela en octobre.

Le Brésil conclut une trêve intrenationale mouvementée entre le refus des clubs de Premier League de libérer leurs joueurs, puis l'arrêt du match face à l'Argentine, dimanche après l'entrée sur le terrain des agents de l'organe de vigilance sanitaire Anvisa à cause de quatre joueurs de l'Albiceleste évoluant en Angleterre qui avaient enfreint le protocole anticovid.

Pour ce match, Tite avait procédé à trois changements par rapport au match de jeudi dernier face au Chili, avec notamment le néo-Marseillais Gerson à la place du Lyonnais Bruno Guimaraes. Gerson a manqué un duel face à Gallese (10e), mais Everton Ribeiro, son ancien coéquipier à Flamengo, a ouvert le score (1-0, 14e) en reprenant un bon centre à ras de terre de Neymar.

Les Brésiliens ne sont pas parvenus à alourdir le score malgré les entrées de Dani Alves, Bruno Guimaraes et Hulk, qui a fait son grand retour en sélection après cinq ans d'absence. Deuxième meilleur buteur du championnat brésilien avec sept réalisations, Hulk, bien mis en orbite par Paqueta, aurait pu inscrire le troisième but de la rencontre, mais a tiré légèrement au-dessus (86e).