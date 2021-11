Brésil: Neymar s’emporte contre l’arbitre mais échappe au carton

Neymar est entré dans une colère noire contre l’arbitre du match Brésil-Colombie (1-0), jeudi en le bousculant même, sans écoper d’un carton. Il a finalement délivré la passe décisive sur le but victorieux en deuxième période.

Neymar était dans tous les coups, jeudi lors de la victoire du Brésil face à la Colombie (1-0), validant la qualification de la Seleçao pour la Coupe du monde 2022. De retour à un bon niveau, la star du PSG est vite entrée dans son match. Elle s’est ainsi emportée contre l’arbitre dès la 8e minute de jeu après une faute sifflée contre Casemiro et lui-même sur Juan Cuadrado dans le cœur du jeu. Excédé que l’arbitre n’ait pas sanctionné une faute colombienne quelques secondes plus tôt sur Raphinha, il s’est alors dirigé en furie vers l’homme en noir.

La colère de Neymar contre l'arbitre © Capture TyC Sports

Il l’a même bousculé avec son torse en lui parlant à quelques centimètres du visage. Le tout en proférant des paroles d’un ton très véhément. L’arbitre chilien, Roberto Tobar, lui a répondu avec des mots, sans toutefois sortir de carton contre le joueur du PSG.

Finalement averti pour une grosse faute

Ce dernier a finalement été averti à la 74e minute pour une grosse faute sur le défenseur Daniel Munoz. Là encore, l’ancien joueur du FC Barcelone a vertement contesté la décision en palabrant avec l’arbitre. Ce dernier a été mis à contribution par des duels musclés entre les deux équipes.

Neymar n’a pas été épargné par les charges des joueurs adverses. Il a subi plusieurs fautes et s’est accroché avec Miguel Angel Borja. Il a aussi débloqué le sort de la rencontre en délivrant une passe décisive en première intention sur le but de Lucas Paqueta (72e). "La Colombie avait mis un triangle au milieu de terrain pour fermer le côté de Neymar et mis de l'intensité dans le marquage restreignant les espaces", a commenté Tite, sélectionneur à l’issue de la rencontre. Le Parisien, sur une passe de Marquinhos, a finalement réussi à créer une brèche pour Paqueta.



Il a encore animé l’après-match contre son gré quand un spectateur est entré sur le terrain pour lui faire un câlin avant de le porter. La star brésilienne a partagé sa joie d’avoir validé son billet pour le Qatar sur les réseaux sociaux.