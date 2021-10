Brésil: Thiago Silva dénonce des attaques personnelles contre Neymar

Thiago Silva (37 ans), défenseur du Brésil, goûte peu aux nombreuses critiques qui visent Neymar, son coéquipier en sélection. Il reconnaît une petite baisse de son niveau de jeu mais fustige des attaques qui dépasse le cadre sportif.

Critiqué en France, Neymar ne profite pas vraiment de la trêve internationale pour se ressourcer. L’attaquant est aussi ciblé avec le Brésil, notamment pour sa prestation décevante en Colombie (0-0). D’autres polémiques extérieures au terrain ont fleuri depuis: il y eut ces reproches adressés pour avoir enlevé son masque afin de faire une photo avec un jeune fan colombien ou cet "idiot" lâché à l’antenne par un journaliste, lui reprochant d’avoir quitté le terrain sans saluer les adversaires. Un traitement trop dur selon Thiago Silva, capitaine de la Seleçao, qui apporté son soutien à la star sur les réseaux sociaux, puis en conférence de presse, mardi.

"C'est une situation très difficile, rappelle l’ancien défenseur du PSG. Nous savons que nous sommes sous pression de tous les côtés mais, là, c'est une pression différente, elle semble dirigée, personnelle. Vous semblez oublier ce qu'il a fait sur terrain pour vous concentrer sur d'autres choses qui ne sont pas intéressantes."

"Peu importe le joueur, je pense que nous devons être un peu plus calmes dans l'analyse de la situation", poursuit-il. Le joueur de Chelsea reconnaît que son équipier ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Mais il attend plus de respect. "Il sait qu'il ne joue pas à la Neymar, il a cette autocritique, poursuit-il. Mais on ne le critique pas en fonction de ce qu’il fait sur le terrain, mais en dehors de celui-ci. Il y a une très forte demande pour des choses qui n'ont rien à voir avec ça."

"J'espère qu'il ne va pas perdre cette joie"

Thiago Silva compare la situation de Neymar à la sienne il y a quelques années. "J'ai vécu des moments similaires ici, surtout après la Coupe du monde 2014, se souvient-il. J'ai été qualifié de pleurnichard, de faible, de très faible psychologiquement. C’est quelque chose qui vous fait mal même si vous savez que vous ne l'êtes pas. J'espère que Neymar ne va pas perdre cette joie, qu’il reste comme il est. Il est super spécial. Et quand il est heureux, il fait ce qu’il a toujours fait: bien jouer, gagner des matchs, faire marquer. Plus il est heureux, mieux c'est pour notre équipe."