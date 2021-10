PSG: ce que contient le documentaire de DAZN sur Neymar, non disponible en France

La plateforme de streaming DAZN a mis en ligne ce week-end un documentaire consacré en partie à Neymar, dans lequel l’attaquant du PSG évoque la possibilité de disputer sa dernière Coupe du monde en 2022. Un film, non accessible en France, dont RMC Sport vous dévoile quelques coulisses.

Il a suffi d’un court passage pour faire parler de ce documentaire dans le monde entier. La plateforme de streaming DAZN a mis en ligne ce week-end "Neymar et une lignée de rois", un film dans lequel l’attaquant du PSG laisse planer le doute sur la suite de sa carrière après le Mondial 2022 au Qatar. "Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’ai encore assez de force mentale pour continuer à jouer au football", explique la star de l’équipe du Brésil, qui aura alors 30 ans.

L’extrait a été partagé sur les réseaux par DAZN Brésil mais l’intégralité du documentaire n’est pas accessible en France, même pour les abonnés à ce service présenté comme un "Netflix du sport". Interrogé par RMC Sport, la société crée en 2015 en Angleterre n’a pas souhaité fournir plus d’explication à ce sujet. Selon un membre de l’équipe de productions, le film a en revanche été lancé dans 150 pays.

Le PSG était au courant du tournage

"Neymar Jr and the Line of Kings" (en version originale) a été réalisé par la société de production Partizan Films (dont le siège social se situe à Paris), mais l’initiative vient de DAZN, qui a signé un contrat avec Neymar en février 2019. L’artiste de la Seleçao est alors devenu ambassadeur mondial de la plateforme de streaming, peu de temps avant son lancement en Espagne et au Brésil. D'autres représentants DAZN, comme José Mourinho ou le pilote de MotoGP Marc Marquez, ont également eu droit à leurs documentaires sur la plateforme.

Le tournage avec Neymar a eu lieu "en 2021" et le PSG était averti de la réalisation de ce film qui a demandé six mois de travail, nous précise également un membre de l'équipe de production. Difficile de savoir si le n°10 du PSG s’est exprimé avant ou après avoir sa signer sa prolongation avec le club de la capitale début mai (jusqu’en 2025). La réalisation du long-métrage confiée à Anthony Wonke, nommé aux Oscars et multirécompensé aux Emmy et BAFTA Awards pour ses projets précédents. En 2015, le réalisateur britannique était déjà aux manettes d'un film sur Cristiano Ronaldo.

"Une déclaration terrible pour le PSG", selon Rothen

Le documentaire sorti dimanche revient évidemment sur les grands moments de la carrière de Neymar, ses hauts et ses bas, sa blessure à la Coupe du Monde 2014 et le titre olympique à Rio en 2016. Mais comme le titre l'indique, c'est aussi une rétrospective à travers le regard du Ney sur 70 ans de football brésilien depuis Pelé, avec une "dynastie de rois" où figurent aussi Zico, Ronaldo, Ronaldinho.

Les propos du Ney sur son avenir ont en tout cas fait beaucoup réagir, notamment en France, où Jérôme Rothen n’a pas du tout apprécié. "Neymar est un joueur fabuleux quand il est en forme. Le problème, c’est qu’il est dans une mauvaise phase. Et là, c’est une déclaration terrible pour le PSG, a estimé notre consultant dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Ça manque d’entrain, d’enthousiasme. Quand on lit entre les lignes, le PSG, il s’en fout. Il y a l’amour qu’il a le Brésil, pour essayer de gagner une Coupe du monde. Sa dernière chance, ce sera au Qatar dans un an. Mais l’ai envie de lui rappeler ses devoirs. Quand tu es un joueur de cette catégorie-là, que tu es la figure emblématique d’un club depuis plus de quatre ans, que tu as prolongé de cinq ans et que tu as décidé de donner la fin de ta carrière au PSG, tu ne peux pas déclarer ça".