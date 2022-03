Cameroun: Rigobert Song voudrait faire sortir Matip de sa retraite internationale pour le barrage contre l’Algérie

Nouveau sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song tenterait de convaincre Joël Matip, plus apparu sous le maillot des Lions indomptables depuis près de sept ans, de faire son retour en sélection. Il serait aidé dans sa tâche par Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise.

A peine arrivé, Rigobert Song met déjà les mains dans le cambouis. Le nouveau sélectionneur du Cameroun, nommé lundi à la tête des Lions indomptables, troisièmes de la dernière Coupe d’Afrique des nations, se serait lancé dans une première mission périlleuse. Celle de faire revenir Joël Matip, 30 ans, qui s’est lui-même écarté de la sélection camerounaise il y a plusieurs années.

"Rigobert Song s’est donné pour premier défi de convaincre Joël Matip de revenir en sélection pour les barrages du Mondial 2022, aurait confié un proche du nouveau sélectionneur à Sport News Africa. Et pour cela, il est accompagné dans sa démarche par Samuel Eto’o (actuel président de la Fédération camerounaise de football, ndlr). Je pense qu’à eux deux, ils ont de quoi convaincre ce joueur." Song et Eto’o se seraient rendus en Allemagne, pour discuter avec le père du joueur.

Klopp: "Je lui ai parlé et il a dit non"

Courtisé par deux des légendes du football camerounais, qui tenteraient de le convaincre en vue d’un barrage aller-retour couperet contre l’Algérie (25 et 29 mars) pour la Coupe du monde 2022, le défenseur central de Liverpool peut-il sortir de sa retraite? Avait émergé la possibilité de le voir revenir en sélection avant le début de la CAN, mais l’intéressé avait préféré se consacrer aux Reds. "Il ne l’envisage pas. Je lui ai parlé et il a dit non. Ce ne sont que des nouvelles dans le monde entier sans rien derrière", avait assuré son coach Jürgen Klopp.

Matip n’a plus porté le maillot de son pays depuis une victoire face à la Gambie, le 6 septembre 2015 (1-0). La Fécafoot avait justifié ce choix en évoquant une mauvaise expérience avec le staff technique de l’époque. Le joueur aux 27 sélections (1 but) avait également contesté le choix du sélectionneur allemand Volker Finke (2013-15).