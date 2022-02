CAN 2022: miraculé face au Burkina Faso, le Cameroun termine troisième à domicile

Le Cameroun a pris la troisième place de la Coupe d'Afrique des nations aux tirs au but (5 t.a.b. à 3, 3-3 à la fin du temps réglementaire) aux dépens du Burkina Faso samedi soir, lors de la petite finale à Yaoundé.

Revenu de nulle part, le Cameroun s’est offert la troisième place de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) samedi en dominant le Burkina Faso à l’issue de la séance de tirs au but (3-3, 5-3 tab). Ce n’est peut-être pas le sacre espéré par les Lions Indomptables, mais cette place sur la troisième marche du podium en a le goût, tant elle a été difficile à aller chercher.

Menés 3-0 à l’entame des vingt dernières d’un match catastrophique de leur part, les Camerounais ont renversé le Burkina Faso grâce notamment au doublé supersonique de Vincent Aboubakar (85e, 87e), meilleur buteur de la compétition, entré en cours de match.

Le Cameroun sort la tête haute

Hôte de la Coupe d'Afrique des nations, le Cameroun termine troisième de la compétition qu’il organise à domicile, comme en 1972. L’histoire se répète également pour le Burkina Faso, cette fois cruellement, puisque la sélection avait déjà dilapidé une avance de trois buts dans un match de classement pour la troisième place, avant de s’incliner aux tirs au but. C’était en 1998, à domicile, face à la République démocratique du Congo. Si les Étalons ont fait preuve d'un réalisme insolent pour mener aussi largement au score, qui était déjà de 2-0 en leur faveur à la pause, la réussite a fini par les fuir.

Poussé par un vent de révolte, les Camerounais sont revenus progressivement dans le dernier tiers de la rencontre, concrétisant de bien meilleures intentions avec la réduction du score de Stéphane Bahoken (71e). Puis la chance a tourné en fin de match lorsque Vincent Aboubakar a profité d'une mauvaise sortie du gardien Farid Ouédraogo pour inscrire son huitième but dans la compétition, et faire exploser tout un stade. Un stade qui a pu exulter lors de la séance de tirs au but, après l'échec de Blati Touré, l'un des très bons joueurs de cette CAN, qui s'est raté au pire des moments. Oyongo n'a lui pas tremblé au moment fatidique, permettant au Cameroun de sortir de la CAN la tête haute.