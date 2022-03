Coupe du monde 2022: pourquoi Belmadi joue gros lors des barrages de l’Algérie

L’Algérie affronte le Cameroun ce vendredi à Limbe lors du match aller des barrages pour la Coupe du monde 2022. Eliminés dès les poules de la récente CAN, les Fennecs risquent un nouvel échec et leur sélectionneur Djamel Belmadi pourrait être sous pression.

Ancien du PSG et l’OM, Djamel Belmadi a ravi les fans de l’Algérie en leur offrant une superbe victoire lors de la CAN 2019. Mais la position du sélectionneur des Fennecs s’est effritée après le terrible échec de la CAN 2022 et l’élimination des tenants du titre dès le premier tour. Plus contesté, le technicien joue gros lors des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2022. Opposé au Cameroun lors du match aller disputé ce vendredi à Limbe (18h), Djamel Belmadi voudra voir son équipe se réveiller et prendre une belle option pour la qualification avant le retour mardi prochain à Blida.

"On a de très bonnes sensations, tout le monde est vraiment concentré, tout le monde a une très grande envie de faire quelque chose de grand, a estimé celui qui fête ses 46 ans ce vendredi cité par le média DZ Foot. Déjà ici, et on verra plus tard au stade Tchaker, dans quatre jours. Ici, on vient avec beaucoup d'envie."

Prêt à démissionner en cas d'échec ?

Héros national, au même titre que Riyad Mahrez, après la belle série d’invincibilité de 35 matchs de l’Algérie entre 2018 et 2022, Djamel Belmadi sera le premier visé en cas de nouvelle déroute. Nommé après le Mondial en Russie, où les Fennecs n’étaient pas qualifiés, le sélectionneur algérien sait l’importance de faire partie de la compétition en fin d’année. "On est concentré, on a hâte. C'est la Coupe du Monde, l'atteindre, c'est notre objectif, a encore lancé le coach de l’Algérie. On saura se comporter sur le terrain."

Près de 1.500 supporters algériens seront du voyage au Cameroun pour soutenir leur sélection face aux Lions indomptables de Rigobert Song. Au retour à la maison, mardi prochain, l’ambiance sera encore plus chaude. Mais si tout cela ne suffisait pas à faire pencher la balance en faveur des Fennecs, Djamel Belmadi semble prêt à en assumer l’entière responsabilité de la défaite et à prendre les décisions qui s’imposeront.

"Nous avons envie d'offrir à notre peuple une qualification en Coupe du monde, a confirmé le sélectionneur de l’Algérie. Si nous ne nous qualifions pas, je n'attendrais pas que l'on me licencie, je prendrais mes responsabilités."