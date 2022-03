Coupe du monde 2022 (barrages): Mancini "désolé" et flou sur son avenir après l'élimination de l'Italie

Roberto Mancini a fait part de son immense déception après l’élimination de l’Italie en barrages de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur de la Squadra Azzurra est également resté évasif sur son avenir.

Un fiasco. Ce jeudi soir, l’Italie a été éliminée en demi-finale des barrages européens par la Macédoine du Nord (1-0) et ne verra donc pas la Coupe du monde au Qatar, quatre ans après avoir déjà manqué le Mondial russe. A l’issue de cette énorme désillusion, Roberto Mancini, le sélectionneur, était forcément extrêmement touché.

>> Revivez les demi-finales des barrages européens en direct

"En juillet dernier, j'ai connu la plus grande joie de ma carrière lors du championnat d'Europe. Maintenant, j'ai connu la plus grande déception. Le moment le plus difficile de ma carrière. C'est le football, des choses incroyables peuvent arriver. Nous avons tout fait pour gagner, puis nous avons marqué à la 90e minute. Ça semblait fait exprès, ça semblait écrit", a indiqué le technicien italien, en référence au sacre de son équipe à l’Euro, au micro de la Rai.

"Je suis vraiment désolé pour les joueurs, c'est une équipe qui a très bien joué et qui a gagné l'Euro l'été dernier en le méritant, a-t-il développé. Je suis vraiment désolé qu'ils ne puissent aller au Mondial pour la deuxième fois. C'est le football.. Quand on perd, on doit subir et rester silencieux, il n'y a rien à faire. Difficile de commenter un match où on a tiré peut-être quarante fois au but (32 fois, NDLR) sans marquer... et subir un but à la 92e minute, c'est comme ça. Les joueurs ont un grand avenir, ils sont forts et ont un avenir avec la Nazionale. C'est un moment difficile, cela va l'être lors des prochains jours. C'est la loi du football."

"Mon avenir ? Je ne sais pas"

Arrivé à la tête de la sélection italienne en mai 2018, quelques mois après l’élimination en barrage de la Coupe du monde face à la Suède, Mancini connaît donc son premier (énorme) coup d’arrêt sur le banc de la Squadra Azzurra. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il n’a pas voulu s’exprimer à chaud sur son avenir. "Mon avenir ? Je ne sais pas, maintenant, la déception est trop grande."

Sur la Rai, Giorgio Chiellini a quant à lui fait part de son envie de continuer avec le coach qui a emmené la sélection sur le toit de l’Europe. "J’espère qu'à l'avenir nous pourrons recommencer comme nous l'avons fait lorsque nous avons gagné le Championnat d'Europe. Nous espérons toujours le faire avec l'entraîneur, Mancini est essentiel pour cette équipe nationale."