Coupe du monde 2022: le Japon atomise la Mongolie 14-0

L’équipe du Japon a infligé une correction spectaculaire à la modeste Mongolie, ce mardi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les partenaires de Takumi Minamino se sont imposés 14-0, avec un triplé de Yuya Osako, l’attaquant du Werder Brême. De quoi conforter la première place de leur groupe.

Un but toutes les six minutes. A peu de choses près. Le match entre le Japon et la Mongolie a accouché d’une véritable démonstration, ce mardi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Sur la pelouse de la Fukuda Denshi Arena de Chiba, au sud du pays, la sélection nippone a infligé un sévère 14-0 à son hôte. Une raclée monumentale qui confirme l’écart de niveau abyssal entre les meilleures nations de la zone Asie et les moins performantes.

Face à une équipe composée à 100% de joueurs du championnat mongol, les Japonais, organisés en 4-2-3-1, se sont cru à l’entraînement. Takumi Minamino, l’attaquant prêté par Liverpool à Southampton, a ouvert le bal dès la 13e minute. Avant que ses partenaires, qui menaient 5-0 à la pause, se déchaînent jusqu’au coup de sifflet final. Avec notamment trois buts dans le temps additionnel.

Le Japon se balade dans son groupe

Yuya Osako, l’attaquant du Werder Brême, en profité pour s’offrir un triplé. Junya Ito, l’ailier du KRC Genk, a claqué un doublé, tout comme les deux entrants: Sho Inagaki, le milieu de terrain de Nagoya Campus, et Kyogo Furuhashi, l’ailier du Vissel Kobe, partenaire de club d’Andrés Iniesta. Daichi Kamada, le milieu de Francfort, Hidemasa Morita, celui du CD Santa Clara et Takuma Asano, l’ailier du Partizan Belgrade, ont également marqué. Khash-Erdene Tuya a alourdi la note avec un csc.

Un festival qui permet au Japon, 27e au classement Fifa, de conforter sa première place dans le groupe F de ces qualifications pour le prochain Mondial, prévu au Qatar. Grands favoris de la poule, les joueurs d’Hajime Moriyasu ont remporté leurs cinq premiers matchs. Ils comptent 5 points d’avance sur le Tadjikistan et 8 points sur le Kirghizistan. Jeudi dernier, ils avaient déjà étrillé la Corée du Sud en match amical (3-0).