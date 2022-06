Coupe du monde 2022: le Pérou décrète un jour férié pour le barrage intercontinental

Le Pérou a accordé un jour férié aux travailleurs du secteur public afin qu'ils puissent regarder le match de l'équipe nationale en barrage intercontinental pour la Coupe du monde 2022 contre l'Australie.

Le lundi 13 juin a été décrété férié pour les fonctionnaires au Pérou pour voir le match de l'équipe nationale contre l'Australie en barrage intercontinental pour la Coupe du monde 2022, a annoncé vendredi le gouvernement. "Cela permettra à la population de voir l'équipe nationale de football se qualifier pour la Coupe du monde", a déclaré à la presse le ministre de la Culture Alejandro Salas.

"Il s'agit d'un événement de nationalisme et d'identité nationale auquel le secteur privé peut adhérer", a-t-il ajouté à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres, où la mesure a été approuvée. "Nous savons que la qualification du Pérou à la Coupe du monde va réactiver l'économie", a-t-il ajouté.

Le match contre l'Australie est prévu au stade Ahmad ben Ali d'Al Rayyan, à l'ouest de Doha, au Qatar, où se disputera en fin d'année la Coupe du monde. Il sera 13h à Lima au moment du coup d'envoi (16h à Paris). Le vainqueur de ce barrage intercontinental se retrouvera dans le groupe D du tournoi, avec la France, le Danemark et la Tunisie. Le Pérou rêve d'une seconde participation consécutive à la Coupe du monde, qu'il avait retrouvée en Russie en 2018 après 36 ans d'absence.

Une heure de pause déjeuner supplémentaire au Costa Rica

Dans l'autre barrage intercontinental, entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande, prévu mardi dans le même stade (21h00 au Qatar, midi au Costa Rica), les autorités du pays centraméricain ont annoncé qu'elles autoriseraient les fonctionnaires à "prendre une heure de plus à leur pause de déjeuner pour qu'ils puissent voir le match de barrage". Le décret s'appliquera entre 12h et 14h, a précisé la présidence du Costa Rica.

Le Costa Rica, qui a participé à cinq fois à la Coupe du monde, espère se qualifier pour la troisième fois consécutive. Le vainqueur de ce duel entre les zones Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) et Océanie se retrouvera dans le groupe E avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon.